iOS 18'i Beğenmeyenlere Kötü Haber: Geç Kaldınız!

16 Eylül'de yayınlanan iOS 18 birçok yeni özelliğe ev sahipliği yaparken, bazı kullanıcılar Fotoğraflar'daki yeni düzene alışamadı. Bazıları ise pil performansının kötü olduğunu dile getiriyor. Şikayetler kullanıcıya ve cihazlara göre değişirken, iOS 18'i beğenmediği için iOS 17'nin son sürümü olan iOS 17.6.1'e dönüş yapanlar oldu.

Sizde bu kullanıcılar gibi "iOS 18 ile iPhone'umun performansı düştü, iOS 17'ye döneceğim" diyorsanız maalesef geç kaldınız. Apple bugün itibariyle iOS 17.6.1 sürümünün imzalarını kapattı yani iTunes üzerinden bu sürümün ipsw dosyasını kullanarak yükleme yapmaya çalıştığınızda işlem başarızlıkla sonuçlanıyor.

iOS 18'den iOS 17.6.1'e Dönüş Artık Mümkün Değil

M4 işlemcili iPad Pro modelleri bu durumdan etkilenmiyor. Yani M4 iPad Pro sahipleri iPadOS 17.6.1 sürümüne geri dönüş yapabiliyor. Bu istisnanın sebebi ise detaylarını geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız sorun: Bazı iPad Pro'ların iPadOS 18 yüklerken bozulması ve kullanılamaz hale gelmesi.

Apple bu sorun nedeniyle M4 iPad Pro için iPadOS 18'in dağıtımını durdurdu ve halen yeniden yayınlamadı. Yani M4 iPad Pro sahibiyseniz ve iPadOS 18'e henüz geçmediyseniz, Yazılım Güncelleme bölümünde iPadOS 18'i görmüyor olmanız gayet normal.

Tabii bu sorun çözüldüğünde yani iPadOS 18 bu cihazlar için yayınlandığında iPadOS 17.6.1 güncellemesinin imzaları da hemen kapatılacak.