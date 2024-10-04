iOS 18.0.1 Çıktı! iPhone'da Neler Değişti?

iPhone 16 serisinin piyasaya sürülmesi ve beraberinde iOS 18'in yayınlanması ile birlikte iPhone'larda bazı sorunlar ortaya çıkmıştı. iPhone 16 serisindeki bazı modellerde dokunmatik ekranın yanıt vermemesi ilk dikkat çeken sorun olurken, bazı kullanıcılar kamera tarafında yaşanan sorunları da rapor etmeye başlamıştı.

iOS 18.0.1 Neler Sunuyor?

Ekim ayında iOS 18.1'i yayınlayarak Apple Intelligence özelliklerini kullanıcılar ile buluşturmaya başlayacak olan Apple ara bir güncelleme olarak iOS 18.0.1'i yayınladı. Bu sürpriz olmadı çünkü yayınlanacağına dair elde ettiğimiz detayları geçtiğimiz günlerde sizlere duyurmuştuk.

Yaklaşık 345 MB boyutundaki iOS 18.0.1 güncellemesinin sürüm notları şu şekilde;

- iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerinde bazı durumlarda dokunmatik ekranın geçici olarak yanıt vermemesi

- iPhone 16 Pro modellerinde HDR kapalıyken ultra geniş kamera ile 4K olarak makro modda video kaydı yaparken kameranın donması

- Paylaşılan bir Apple Watch kadranı içeren bir mesajı yanıtlarken Mesajlar'ın beklenmedik şekilde kapanması

- Bazı iPhone modellerinde beyrek ayrımıyla ilgili bir sorundan dolayı performansın etkilenmesi

Apple, iPadOS 18.0.1 güncellemesini de yayınladı. Bu güncelleme kritik öneme sahip çünkü bazı M4 işlemcili iPad Pro'ların iPadOS 18 sonrasında kullanılamaz hale gelmesi sonrasında güncellemenin dağıtımı durdurulmuştu. iPadOS 18.0.1 ile tekrar başladı.