Katlanabilir iPad Pro Bir İlke İmza Atacak!
Apple yıllardır beklenen katlanabilir iPhone'u henüz piyasaya sürmemiş olsa da üzerinde çalıştığını biliyoruz. Katlanabilir iPad Pro için ilk bilgiler geldi!
Apple yıllardır beklenen katlanabilir iPhone'u henüz piyasaya sürmemiş olsa da üzerinde çalıştığını biliyoruz. Yapay zeka ve katlanabilir cihazlar konusunda rakiplerinin gerisinde kalan teknoloji devinin, katlanabilir iPad Pro üzerinde de çalıştığı dile getiriliyor.
Katlanabilir iPad Pro: Ekran Altı Face ID
Şu anda satın alınabilecek en gelişmiş tablet olan iPad Pro'nun katlanabilir versiyonunda Face ID yani yüz tanıma teknolojisi kullanılmaya devam edilecek ancak bildiğimiz şekilde değil! Apple'ın bu cihazla birlikte ekran altı Face ID'ye geçiş yapması bekleniyor.
Face ID için gerekli tüm donanımların ekran altına yerleştirilip yerleştirilemeyeceği şu anda bilinmezliğini koruyor. Yani dinamik adanın tamamen ortadan kaldırılma ihtimali düşük ancak çok daha küçük bir dinamik adaya sahip iPhone ve iPad'ler önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak gibi görünüyor.
Katlanabilir iPad Pro'nun 18.8 inç büyüklüğünde bir ekran sunması bekleniyor. Bu şu anda satın alınabilecek olan herhangi bir Macbook modelinden daha büyük bir ekran anlamına geliyor.
iPhone ve iPad'lerde Bir Dönemin Sonu: Nihayet!
iPhone ve iPad modellerindeki düşük depolama alanı konusunda olumlu bir hamle yapıldı. Apple, 64 GB depolama alanına sahip olan bir iPhone / iPad satmıyor.
Sizin katlanabilir iPad ve iPhone'dan beklentileriniz neler? Yorumlara yazmayı unutmayın...