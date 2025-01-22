iOS 18.3 ile Gelecek Yenilikler Açıklandı! iPhone'da Neler Değişecek?

2024 yılının eylül ayında yayınlanan iOS 18 güncellemesi ile birlikte iPhone'lar heyecan verici yeni özelliklere sahip oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, iOS 18 aracılığıyla telefonlara birbirinden kullanışlı yenilikler sunmaya devam ediyor.

iOS 18.3 ile iPhone'lar Hangi Yeniliklere Kavuşacak?

iOS 18.3 RC sürümü kısa süre önce geliştiriciler ve beta kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Bu sürümün kararlı sürüm yayınlanmadan önce sunulan son beta olduğu düşünülüyor. Peki, çok yakında çıkması beklenen iOS 18.3 ile iPhone'lara hangi yenilikler gelecek?

Visual intelligence sayesinde bir posterden veya el ilanından Takvim uygulamasına etkinlik eklenebilecek. Kamera aracılığıyla bitkiler ve hayvanlar kolayca tanımlanabilecek.

Güncelleme bildirim özetleri için de bazı yenilikler içerecek. Bu kapsamda kilit ekranından bildirim özetleri çok pratik bir şekilde düzenlenebilecek. İtalik metin, stil ve glif kullanımı sayesinde bildirim özetleri kolayca ayırt edilebilecek. Böylece karışıklığın önüne geçilecek.

Haberler ve eğlence uygulamaları için bildirim özetleri geçici olarak kullanılamıyor. Bu özelliği aktif hâle getiren kullanıcılar, özellik kullanılabilir olduğunda söz konusu içerikleri yeniden görmeye başlayacak.

Hesap Makinesi uygulamasına gelecek yenilik sayesinde eşittir işaretine yeniden dokunulduğunda hesap makinesi son işlemi tekrarlayacak. Yeni güncelleme yeniliklerin yanı sıra bazı iyileştirme ve hata düzeltmelerini de beraberinde getirecek.

Siri özelliğinde klavyenin kaybolmasına yol açabilecek sorun düzeltilecek. Apple Music kapatılmasına rağmen şarkı bitene kadar çalmaya devam etmesini içeren problem de çözülecek.

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