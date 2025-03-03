Apple, Sevilen Yapay Zeka Özelliğini Daha Fazla iPhone'a Sunuyor! İşte O Modeller

Apple, iPhone 16 serisine özel tuttuğu Apple Intelligence kapsamındaki görsel arama (Visual Intelligence) özelliğini nihayet önceki yıllarda çıkan eski modellerine de getiriyor. Peki bu modeller hangileri ve ne zaman sunulacak? İşte tüm bilmeniz gerekenler!

iOS 18.4 Beta 2 Güncellemesi Yayınlandı

Apple, iPhone'lar için merakla beklenen yeni iOS 18.4 Beta 2 güncellemesini kullanıcılara sunmaya başladı. Şimdilik sadece geliştiricilerin erişebildiği bu sürüm, bazı değişiklikler getiriyor. En dikkat çeken değişiklik ise iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için gibi görünüyor.

Apple’ın yapay zekâ özelliklerinden biri olan Visual Intelligence, diğer özellikler gibi başlangıçta sadece iPhone 16 serisi için duyurulmuştu. Ancak iOS 18.4 Beta 2 güncellemesi ile birlikte iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri için de sunulmaya başlandı.

Bilmeyenler için Visual Intelligence, kullanıcının kameradan veya galeriden seçtiği görüntüler hakkında daha fazla bilgi almasını sağlıyor. Özellik, Google Lens ve ChatGPT ile entegre çalışarak nesneleri tanımlayabiliyor, metinleri analiz edebiliyor ve hatta çeşitli önerilerde bulunabiliyor.

Apple, iOS 18.4 Beta 2 güncellemesiyle yalnızca iPhone 15 Pro ve Pro Max kullanıcılarını değil, aynı zamanda iPhone 16 serisi sahiplerini de sevindirdi. Daha önce yalnızca kamera kontrol düğmesine uzun basarak erişilebilen Visual Intelligence, artık Eylem Butonu (Action Button) ve Kontrol Merkezi üzerinden de kullanılabilecek. Apple’ın bu değişikliği yapmasının sebebi ise yakın zamanda tanıttığı iPhone 16e modelinde fiziksel bir Kamera Kontrol düğmesinin bulunmaması.

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