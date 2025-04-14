iOS 18.5 İçin Yeni Beta Güncellemesi Yayında! İşte Yeni Özellik

Apple bir taraftan yeni iPhone serisi üzerinde çalışıyorken öte yandan yazılım tarafını da unutmuyor. iOS 19 için yoğun mesai harcayan şirket, kısa süre önce ise iOS 18.5 Beta 2 güncellemesini geliştiricilere sundu.

iOS 18.5 Beta 2 Yayınlandı

İlk betada kullanıcıların dikkatini çekecek pek bir yenilik bulunmazken ikinci beta sürümünde de büyük çaplı değişiklikler yer almıyor. Bunun arkasındaki en büyük sebep ise Apple’ın iOS 19 geliştirme sürecine yoğunlaşmış olması.

iOS 18 serisi için daha önce duyurulan pek çok özellik zaten kullanıcılara sunulduğu için kararlı iOS 18.5 sürümünde dikkat çekici yenilikler beklenmiyor.

iOS 18.5 Beta 2, her ne kadar önemli yenilikler sunmasa da hiçbir şey getirmiyor da değil. Öyle ki Mail uygulamasında gönderen kişinin fotoğraflarını gizlemek için yeni bir seçenek eklendi.

iOS 18.5’in final sürümü ile birlikte başka hangi yeniliklerin geleceği ise ilerleyen haftalarda belli olacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.