iOS 18.5 Çıktı: iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

Apple bir süredir geliştiriciler ile birlikte test ettiği iOS 18.5 güncellemesini yayınladı. Önümüzdeki ay duyurusu gerçekleştirilecek olan iOS 19'un detayları sızdırılmaya devam edilirken gelen iOS 18.5, Eylül ayında yayınlanan iOS 18'in beşinci güncellemesi olma özelliği taşıyor.

Apple uzun bir süre önce iPad'lerin yazılımını ayırmış olsa da güncellemeleri birlikte yayınlıyor. Yani iOS 18.5 ile birlikte iPadOS 18.5 güncellemesi de kullanıcılara sunuldu.

iOS 18.5 ile iPhone 13 Serisine Uydu Özellikleri Geldi

Yaklaşık 1.5 GB boyuta ve 22F76 yapı numarasına sahip olan güncellemeyi yüklemek için iPhone'unuzda Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi yolunu takip etmeniz yeterli olacak. Genel hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler ile gelen iOS 18.5'in sunduğu yenilikler şu şekilde;

•⁠ ⁠Yeni Pride Harmoni duvar kâgidi

•⁠ Çocuğa ait bir aygıtta Ekran Süresi parolası kullanıldığında ebeveynler bildirim alacak

•⁠ ⁠iPhone ile Satin Al, 3. parti bir aygıttaki Apple TV uygulamasında içerik satın alırken kullanılabilir hale geldi

•⁠ ⁠iPhone 13 serisi artık operatör tarafından sağlanan uydu özelliklerini destekliyor.

Ülkemizde zaten kullanılamayan uydu bağlantısı konusunda önemli bir detay var. Apple güncellemenin iPhone 13 modellerine yalnızca "operatör tarafından sağlanan" uydu özelliklerini getirdiğini vurguluyor.

Bunu bir örnek ile açıklamak gerekirse; iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro veya iPhone 13 Pro Max sahibi T-Mobile kullanıcıları artık Starlink destekli uydu mesajlaşma servisini kullanabilecek. (Şu anda ABD'de ücretsiz, Temmuz ayında ücretli hale gelecek)

iPhone 14 ve sonrasında kullanıma sunulan Acil SOS gibi Apple'ın kendi uydu bağlantısı özellikleri ise halen iPhone 13'te kullanılabilir değil.

Başta belirttiğimiz üzere önümüzdeki ay yani Haziran'da iOS 19 duyurulacak ve test süreci başlayacak. Ancak bu iOS 18 üzerindeki çalışmaların sona erdiği anlamına gelmiyor. Çin'de Apple Intelligence'ın kullanıma sunulması için iOS 18.6 güncellemesinin yayınlanması bekleniyor.