Apple İşleri Hızlandırdı! iOS 19 için Çalışanlarına Baskı Yapmaya Başladı

Apple, haziran ayında gerçekleştireceği WWDC (Apple Worldwide Developers Conference) için resmen geri sayımı başlattı. iOS 19 da dahil olmak üzere yeni işletim sistemlerinin tanıtılacağı etkinlik, merakla bekleniyor.

Tabii vakit azaldıkça yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Son olarak Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Mark Gurman, iOS 19 tasarımı ile ilgili önemli detaylar paylaştı.

Apple, Mühendislerine Baskı Yapıyor

Yeni bir yazılım kullanıma sunulduğunda bazı hatalarla karşılaşmak genellikle kaçınılmazdır. Çünkü geliştiricilerin kendi yaptıkları testler her zaman yeterli olmayabilir. Ancak Mark Gurman’ın aktardığına göre Apple, iOS 19 ile neredeyse hatasız bir deneyim sunmak için kararlı.

Firmanın daha işlevsel ve daha az hatalı bir deneyim sunabilmek adına yazılımcılarına ciddi şekilde baskı yaptığı bildiriliyor. Çünkü önceki güncellemelerde özellikle yapay zeka odaklı yeniliklerin ya eksik ya da hatalı çalışması Apple’ın sert eleştirilere maruz kalmasına neden olmuştu. Görünen o ki şirket, bir daha aynı durumu yaşamak istemiyor.

Teknoloji devinin hatasız bir güncelleme sunma hedefi, kullanıcılar açısından sevindirici bir gelişme. Ancak bunu gerçeğe dönüştürmek söylendiği kadar kolay değil. Zira perde arkasında dışarıdan görülenden çok daha karmaşık bir yapı yer alıyor. Dahası, yazılım geliştirme sürecinin tam merkezinde hala insan faktörü bulunuyor. Bu da hataların ortaya çıkması için başlı başına yeterli bir neden.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iOS 19'dan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.