iOS 18.5 Çok Yakında Geliyor: Tüm Özellikleri Burada!

Geçtiğimiz yılın haziran ayında yeni iOS 18'i ilk kez duyuran Apple, geldiğimiz noktada işletim sistemi ile hayata geçireceğini söylediği pek çok yeniliği ertelemek zorunda kaldı. Bu doğrultuda iOS 19 için yürüttüğü çalışmalarını hızlandıran şirket, bir yandan da iOS 18'i güncellemeye devam ediyor.

Teknoloji devi son olarak beta sürümünü yayınladığı iOS 18.5 ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Şirket, yeni güncellemenin çok yakında kullanımına sunulacağımnı duyurdu.

iOS 18 Yenilikleri

Apple, 2025 Pride koleksiyonu kapsamında yaptığı resmi duyuruyla birlikte iOS 18.5 güncellemesini doğruladı. Uzun süredir beta aşamasında test edilen güncellemenin geliştirici sürümünün bu hafta içinde geliştiricilere sunulması, kararlı sürümünün ise önümüzdeki hafta tüm kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

iOS 18.5, büyük çaplı yenilikler sunmasa da bazı dikkat çekici küçük geliştirmelerle geliyor. Aktarılanlara göre, iOS 18.5 ile birlikte Mail uygulamasında yer aklan kişi fotoğraflarını kapatmak çok daha kolay hale gelecek.

Kullanıcılar bu seçeneğe doğrudan uygulama içinden, sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunarak erişebilecek. Daha önce bu özellik yalnızca genel Ayarlar menüsü üzerinden kullanılabiliyordu.

Bir diğer değişiklik ise Ayarlar menüsünde yapıldı. Artık AppleCare+ kapsam bilgileri menüdedaha görünür bir şekilde sunulacak. Böylece kullanıcılar garanti ve destek bilgilerine daha kolay ulaşabilecek.

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