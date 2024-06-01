iOS 18'e Dair Detaylar Şekilleniyor: Ayarlar Uygulaması Yenileniyor!

Bloomberg'den Mark Gurman bugün yaptığı açıklamada, Apple'ın yaklaşan iOS 18 ve macOS 15 güncellemeleriyle birlikte Ayarlar uygulamasını modernize etmeyi planladığını doğruladı.

iPhone ve iPad'deki Ayarlar uygulaması ve Mac'lerdeki Sistem Ayarları, gezinmesi daha kolay olan "yeniden düzenlenmiş ve daha temiz bir düzen" ile güncellenmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip olacak.

iOS 18 ile Ayarlar Uygulaması Yenileniyor

Gelecek olan değişiklikler kapsamında Ayarlar uygulamasındaki arama özelliği de geliştirilecek. Bu, özellikle kullanıcıların iOS ve macOS'un önceki sürümlerinde dile getirdiği bariz sorunlardan biriydi. Kullanıcılar aramalar doğrultusunda aradıkları ayar kısmına gitmekte zorluk çekiyorlardı.

Apple ayrıca iOS 18'de Kontrol Merkezi'ni de önemli ölçüde yenilemeyi planlıyor ve Apple çoktan bu değişiklikleri dâhili olarak test etmeye başlamış durumda.

Apple'ın 2024 Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı 10 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek ve Apple, iOS 18, macOS 15 ve ayrıca iPadOS 18, tvOS 18, visionOS 2 ve watchOS 11'i tanıtacak.

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