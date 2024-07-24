iOS 18 Beta 4 Çıktı: İşte Yeni Özellikler

Apple, iPhone 16 lansmanıyla birlikte final sürümünü yayınlamaya hazırlandığı iOS 18 için beta çalışmalarına devam ediyor. Şirket, son olarak geçen haftalarda ana ekrandaki uygulama simgelerini otomatik olarak karanlık moda dönüştürme gibi birçok özellik getiren iOS 18 Beta 3'ü geliştiriciler için yayınladı.

Şirket, yaklaşık üç haftalık bir aradan sonra kısa süre önce iOS 18 Beta 4 güncellemesini geliştiriciler için kullanıma sundu. Peki, yeni sürüm neleri beraberinde getiriyor?

iOS 18 Beta 4 Geliştirici Sürümü Yayında: Peki Neler Geldi?

iOS 18 Beta 4 güncellemesi önceki sürümlerdeki gibi birçok hata düzeltmesi ve iyileştirmeyi beraberinde getiriyor. Bununla birlikte, CarPlay için sekiz yeni ışık modu ve karanlık mod duvar kağıdı seçeneklerini kullanıcılara sunuyor. Bu yeni duvar kağıtlarının yeni iOS 18 duvar kağıtlarından ilham aldığını belirtelim.

Yeni sürümle gelen bir diğer özellik ise el feneri arayüzü. Daha önce iPhone 14 Pro ve iPhone 15 Pro'da bulunan bu yeni arayüz, bundan böyle iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde de kullanılabilecek. Ayrıca, Ayarlar'daki iCloud menüsünde görünen "Abone" rozetine yeni bir animasyon eklendi.

Gelen özelliklere baktığımızda, bu yapının daha çok görünüme önem verdiğini söyleyebiliriz. Tabii, kamera ayarlarına eklenen yeni "Kontroller Menüsü" seçeneği gibi eklemeleri de göz ardı etmemek gerekiyor.

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