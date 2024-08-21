iOS 18 Beta 7 Yayınlandı: Finala Sayılı Günler Kaldı!

Apple'ın WWDC 2024 etkinliğinde tanıtımını gerçekleştirdiği iOS 18 sürümünü Eylül ayında, iPhone 16 serisini tanıttıktan sonra herkesin kullanımına açacağını daha önce birçok kez dile getirmiştik. Tabii bu süreçte iOS 18'in test süreci tüm hızıyla devam ediyor. iOS 18 Beta 7 ile test sürümlerine bir yenisi daha eklendi.

iOS 18 Beta 7 Neler Sunuyor?

Bazı kaynaklar iOS 18 Beta 7'nin ardından RC sürümüne geçileceğini iddia ederken, bazıları Beta 8'in geleceğini söylüyor. Ancak her iki senaryoda da final sürümünün ufukta göründüğünü rahatlıkla söyleyebiliyoruz.

iOS 18 Beta 6'nın yüklü olduğu iPhone 14 Pro Max'te 1.15 GB boyutunda bir güncelleme olarak karşımıza çıkan iOS 18 Beta 7'yı cihazımıza yükledik fakat bir yeni özellik göremedik. Tabii Apple'ın işletim sistemi üzerinde yaptığı küçük yenilikler söz konusu olabilir. Ancak biraz önce belirttiğimiz üzere henüz fark etmedik.

Güncelleme notlarında da herhangi bir yeni özellikten bahsedilmiyor. Beta sürümlerinden alışık olduğumuz "iOS beta, size yaklaşan uygulamalar, özellikler ve teknolojiler hakkında erken bir önizleme sunar. Lütfen betayı yüklemeden önce iPhone'unuzu yedekleyin." ifadesini görüyoruz.

En çok merak ettiğimiz konu pil performansı çünkü iOS 18 Beta sürümlerini iOS 17 ile kıyasladığımızda pil performansı ciddi anlamda düşük. Şu anda test sürümünü kullananların yüzde 90'ının en büyük beklentisinin bu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.