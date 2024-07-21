Uygulama Aramaktan Sıkılanlara: iOS 18'den İlaç Gibi Gelecek Yeni Özellik!

Apple'ın WWDC 2024'te tanıttığı iOS 18 için artık geri sayım başladı. Şirket, şu sıralar yeni sürümün beta çalışmalarını gerçekleştirirken, bu sayede belirli aralıklarla yeni özelliklerin ortaya çıkışına şahit oluyoruz. Son olarak, iOS 18'in kilit ekranında kullanıcıların işini fazlasıyla kolaylaştıracak bir özellik tespit edildi.

iOS 18 İle Uygulama Kısayolları Kilit Ekranına Eklenebilecek

Özelleştirme unsurunu ön planda tutan iOS 18, bundan böyle uygulamaların kilit ekranına eklenmesine izin vererek kullanıcıları büyük bir zahmetten kurtaracak. Bilindiği gibi önceki sürümlerde, kilit ekranının en alt kısmında el feneri ve kamera olmak üzere sadece stok iPhone uygulamaları yer alıyordu. Birkaç saniye basılı tutarak bunları açabiliyorduk.

Beta sürümlerinde test edilen ve kararlı sürümde yer alması beklenen bu özellikle, kullanıcılar istedikleri uygulamayı kilit ekranlarına ekleyebilecek. Sevdiğiniz bir uygulamayı kilit ekranınıza eklemek için şu adımları izlemeniz gerekecek:

Kilit ekranının herhangi bir yerine birkaç saniye basılı tutun.

Ekrana basılı tuttuktan sonra alt kısımda görünen "Özelleştir" butonuna tıklayın.

Size "Kilitli Ekran" ve "Ana Ekran" olmak üzere nereyi özelleştirmek istediğiniz sorulacak. "Kilitli Ekran" seçeneğini seçin.

Bu adımda, ekranın hemen altında iki adet daire ve sol üst köşelerinde "-" seçenekleriyle karşılaşacaksınız. Hatta bu dairelerden birinde genellikle el feneri uygulaması bulunur. Burada uygulamanızı eklemek istediğiniz daireyi seçin.

Karşınıza "Denetimlerde Ara" sekmesi çıkacak. Buradan "Uygulamayı Aç" seçeneğini bulun ve eklemek istediğiniz uygulamayı seçin.

İşlem tamamdır; artık kilit ekranınızda ana menüde aramanıza gerek kalmadan kolayca erişebileceğiniz bir uygulamanız oldu. Ancak, bu uygulamaları açarken Face ID ve parola gibi güvenlik adımlarını geçmeniz gerektiğini unutmayın.