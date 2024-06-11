Apple'ın Hiç Bahsetmediği Yeni iPhone Özelliği!

Apple, WWDC 2024 etkinliğinda yapay zeka yetenekleri başta olmak üzere birçok yeni özelliğin duyurusunu gerçekleştirdi. iOS 18 Beta'nın yayınlanması sonrasında telefonlarımızı detaylı bir şekilde incelediğimizde etkinlikte konuşulmayan özelliklerin geldiğini gördük. Bunlardan birisi de, el feneri tarafında karşımıza çıkıyor.

Kilit ekranında el feneri ve kamera düğmelerini özelleştirmekten bahsetmiyoruz. Tabii eğer bunu daha önce duymadıysanız, iOS 18 ile birlikte kilit ekranında el feneri ve kamera düğmelerini kaldırabileceğini ve yerine başka bir işlem atayabileceğini belirtelim.

iPhone'a El Feneri Alanı Ayarlama Geldi!

Yıllardır iPhone'larımızdaki el feneri özelliğini kullanırken ışığın yoğunluğunu kontrol edebiliyoruz. Yeni güncelleme ile sadece ışık yoğunluğu ile sınırlı kalmayan Apple artık ışığın yarıçapını da ayarlamamıza imkan tanıyor. Bu sayede el fenerinin dar bir alanı mı yoksa geniş bir alanı mı aydınlatacağını ayarlayabiliyoruz.

Bu oldukça ilgi çekici çünkü henüz hiçbir Android telefonda görmediğimiz bir özellik. El feneri için arayüzü yeniden tasarlayan Apple hem yoğunluğu hem de yarıçapı kolayca değiştirme imkanı sunuyor.

Eylül ayında yayınlanacak olan final sürümü öncesinde iOS 18'i yüklemenizi tavsiye etmediğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz. Geliştiriciler için yayınlanan test sürümleri birçok hata içerebiliyor.