iOS 18 Geliştirici Beta 2 Sürümü Geliyor: Yeni Neler Var?

Apple, geçtiğimiz haftalardaki etkinliğin ardından ilk iOS 18 geliştirici beta sürümünü kullanıma sunmuştu. Şimdi ise yeni özellikler ve hata düzeltmeleri içeren iOS 18 geliştirici beta 2 sürümünün 24 Haziran'da yayınlanacağı açıklandı.

Yeni güncellemede en dikkat çeken nokta iPhone Mirroring ve SharePlay ekran paylaşımı özelliklerinin eklenecek olması. Peki bu özellikler ne işe yarayacak?

iOS 18 Geliştirici Beta 2 Sürümü ile Gelecek Özellikler

iPhone Mirroring : Kullanıcılar iPhone ekranlarını Mac'lerine yansıtabilecek. iPhone bildirimleri Mac'te görünecek ve cihazlar arasında sürükleyip bırakma işlemleri yapılabilecek.

: Kullanıcılar iPhone ekranlarını Mac'lerine yansıtabilecek. iPhone bildirimleri Mac'te görünecek ve cihazlar arasında sürükleyip bırakma işlemleri yapılabilecek. SharePlay Ekran Paylaşımı: Gelişmiş ekran paylaşımı ile bir başkasının ekranında çizim yapabilecek veya ekranını kontrol edebileceksiniz.

Güncelleme ayrıca iOS 18 geliştirici beta 1'deki bazı hataları düzeltecek. Apple, Pazartesi günü yayınlanacak bu sürümde Apple Intelligence özelliklerinin yer almayacağını belirtti. Siri'deki yapay zekâ iyileştirmeleri de henüz bu betada bulunmuyor.

Pazartesi günü iOS 18 geliştirici beta 2'nin yanı sıra iPadOS, macOS Sequoia, tvOS 18, visionOS 2 ve watchOS 11'in ikinci geliştirici betaları da yayınlanabilir.

iOS 18 geliştirici beta 2'yi yüklemek için artık Apple'a ödeme yapmanıza gerek yok. Güncellemeyi yüklemeden önce verilerinizi yedeklemeniz ve Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden beta sürümünü seçmeniz yeterli.

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