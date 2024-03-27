iPhone Kullanıcılarını Sevindirecek Haber: iOS 18 ile Yıllardır Beklenen Özellik Geliyor!

MacRumors'un haberine göre iPhone kullanıcılarının istediği özellik iOS 18 ile birlikte gelecek. Artık kullanıcılar, Apple Haritalar üzerinde kendi özel rotalarını oluşturabilecekler.

Kullanıcıların Haritalar için istediği ve yıllardır beklediği özellik sonunda geliyor. Ortaya çıkan "CustomRouteCreation" başlıklı dosyada iOS 18 ile birlikte "özel rotalar" özelliği, güncelleme alacak tüm iPhone'lara gelecek.

Tüm Kullanıcılar Yararlanamayacak

iOS 18'in sunacağı yeni özelliklerden biri olan "özel rotalar" seçeneği ile kullanıcılar artık seyahat, alışveriş, restoran veya daha manzaralı lokasyonlar gibi kendilerine özel rotalar oluşturabilecekler.

Halihazırda Google Haritalar ve benzer uygulamalarda kullanıcılara sunulan özellik artık iPhone kullanan kişilere de gelecek. Kullanıcılar artık telefonlarındaki haritaları kullanarak kendi rotalarını kendileri daha kolay şekilde oluşturabilecekler.

Ancak ortaya çıkan dosyada özelliğin şu an için sadece ABD ile sınırlı kalacağı yer alıyor. Tüm ülkelere bu özelliğin gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. iOS 18'in kullanıma sunulması ile bu durum değişebilir ve tüm kullanıcılara gelebilir.