Gizliliğe Önem Verenlere İlaç Gibi Gelecek: iOS 18'in Yeni Özelliği Ortaya Çıktı

Apple'ın yarınki WWDC 2024 konferansında tanıtacağı iOS 18 için geri sayım başladı. Bugüne dek ortaya çıkan raporlar sayesinde yeni güncellemenin hangi özellikleri beraberinde getireceğine dair birçok detayı öğrendik. Ancak yine de akıllardaki tüm soru işaretlerinin ortadan kalkmadığını belirtmekte fayda var.

Etkinlik tarihi yaklaştıkça iOS 18 hakkında bilinmeyen detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son raporlar Apple'ın yeni sürümle birlikte gizliliğe önem veren iPhone sahiplerine oldukça kullanışlı bir özellik sunacağını iddia ediyor. Peki bu iOS 18 özelliği ne olacak?

iOS 18 ile Uygulamalarınızı Kilitleyebileceksiniz

MacRumors tarafından paylaşılan rapora göre Apple, iPhone sahiplerinin yıllardır beklediği bir özellik için inadından vazgeçiyor. Eğer söylentiler gerçeği yansıtıyorsa, iOS 18 ile birlikte kullanıcılar artık iPhone'daki uygulamalarını Face ID, Touch ID ve klasik parola ile kilitleyebilecek.

Bu yeni gizlilik özelliği Mail, Mesajlar, Notlar, Telefon, Fotoğraflar, Safari ve Ayarlar gibi yerleşik iPhone uygulamalarında çalışacak. Kaynak burada özelliğin App Store'dan yüklenen üçüncü taraf uygulamalarda çalışıp çalışmayacağını henüz doğrulatamadığını ifade ediyor.

Apple halihazırda Notlar uygulamasındaki notlar ve Galeri uygulamasındaki ''Son Silinenler'' ve ''Gizli'' gibi sekmeleri benzer bir yöntemle korunmasına ve kilitlenmesine izin veriyor. Yukarıda bahsi geçen gizlilik özelliğinin de benzer bir mantıkla çalışması bekleniyor.