iOS 18, iPhone Hırsızlıklarını Önleyecek Yeni Bir Özellikle Geliyor: Donanım Parçaları Artık Şifreli!

Apple'ın çalınan iPhone cihazlarına ait parçaların yeniden kullanılmasını önlemek amacıyla geliştirdiği yeni bir özellik gün yüzüne çıktı. iOS 18 ile birlikte gelecek yeni Etkinleştirme Kilidi isimli özellik sayesinde iPhone parçaları şifrelenecek.

Çalınan iPhone Parçaları Etkinleştirme Kilidi Sayesinde Başka Cihazlarda Kullanılamayacak

iOS 18 işletim sistemi ile kullanıma sunulması beklenen yeni özellik, çalınan iPhone cihazlarına ait donanım parçalarının sökülüp başka bir iPhone'da kullanılmasının önüne geçecek. Yeni özellik sayesinde iPhone'un batarya, kamera ve ekran gibi bileşenleri kullanıcının Apple hesabına bağlanacak. Çalınan parçalar başka bir iPhone’a takıldığında, cihaz şifre talep edip doğrulama yapacak.

Parçaların takıldığı iPhone, doğrulamayı sonuçlandırmadıkça erişimi reddedecek. Apple böylece çalınan iPhone’ların değerini düşürmeyi ve yetkisiz kullanımlarını engellemeyi hedefliyor. 16 Eylül’de kullanıcıların beğenisine sunulacak iOS 18 ile hayata geçirilecek yeni Etkinleştirme Kilidi, iPhone sahiplerine ek bir güvenlik katmanı sunacak. Yeni özelliğin şimdilik sadece iPhone'larda kullanıldığını, iPad'lerde ise bulunmadığını belirtelim.

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