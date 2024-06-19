iOS 18 ile iPhone Hızlanıyor! İşte Test Sonuçları
iOS 18 yüklü iPhone 15 Pro Max performans testinde iOS 17.5.1 yüklü modeli geride bırakmayı başarıyor. İşte Apple'ın elde ettiği performans artışının detayları!
WWDC 2024 etkinliğinde tanıtılan iOS 18'in öne çıkan özelliklerinin başında yapay zeka yetenekleri yer alıyor. Bazı özelliklerin iPhone 15 serisi ile sınırlı olması tepkilere neden olurken, ilk geliştirici betasında yapılan performans testleri önemli bir detayı ortaya çıkardı.
iOS 18 Yüklü iPhone 15 Pro Max Performans Testi
iOS 18 ile birlikte iPhone 15 Pro modelleri hızlanıyor, fakat bu hızlanma CPU veya GPU performansında değil doğrudan yapay zeka tarafında yaşanıyor. Twitter'da yapılan paylaşımlarda iOS 18'den sonra makine öğrenimi skorunun yüzde 25 arttığını görüyoruz.
Geekbench testinin detaylarına baktığımızda iOS 17.5.1 yüklü iPhone 15 Pro Max'te Geekbench ML skoru 6249 puan seviyesindeyken, aynı test iOS 18 sürümü ile yapıldığında 7816 puan alınıyor. Eylül ayında final sürümü yayınlandığında bu skor çok daha iyi bir seviyelere gelebilir.
iOS 18 ve iPadOS 18 Tanıtıldı: Heyecan Verici Özellikler!
WWDC 2024 etkinliğinde tanıtılan iOS 18 ve iPadOS 18 özellikleri ile dikkat çekiyor. İşte Apple tarafından duyurulan yeni yazılımlar!
Apple'ın bu yapay zeka yeteneklerini iPhone 15 Pro modelleri ile sınırlı bırakmasının nedeni sadece Pro modellerinde Apple A17 Pro'nun kullanılıyor olması. Eylül ayında iPhone 16 serisi satışa çıktığında ve iOS 18 yayınlandığında ulaşacağı sonucu hep birlikte göreceğiz.