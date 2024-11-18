iOS 18'e Güncellenen iPhone'lar "Gizemli" Sesler Çıkarıp İstenmeyen Aramalar Yapmaya Başladı!

Apple'ın ilk olarak geçtiğimiz haziran ayında tanıttığı yeni işletim sistemi iOS 18, bugünlerde özelliklerinden daha çok beraberinde getirdiği sorunlarla konuşuluyor. Son olarak yeni sürümü kullanan bazı iPhone cihazlarının garip sesler çıkardığı ve hatta istemsiz acil aramalar yaptığı söyleniyor. Detaylar haberde.

Apple, iOS 18'e Güncellenen iPhonelar'ın Ses ve İstemsiz Acil Arama Sorununu Doğruladı

Tasarım alanında sunduğu yenilikler ve önemli yapay zeka özellikleri ile pek çok kullanıcının merakla beklediği iOS 18, çıkışının ardından pek çok sorunu da beraberinde getirdi. Bunlardan sonuncusu ile bir hayli ilginç. Aktarılanlara göre iOS 18'e güncellenen bazı iPhone cihazları, garip sesler çıkarıyor ve zaman zaman istenmeyen acil aramalara sebep oluyor.

Sosyal medyada şikayetlerini dile getiren kullanıcılara göre, bazı iPhone'lar iOS 18'e güncellendikten sonra "sessiz konuşmalara" benzeyen sesler çıkarmaya başladı. Birtakım akıllı telefonların ise bu seslerle beraber kendi kendine acil aramalar yaptığı da öne sürülüyor.

Apple, kısa bir süre önce pek çok kişide güvenlik endişesi yaratan sorun ile ilgili açıklamalarda bulundu. Söz konusu problemlerin farkında olduğunu belirten şirket, çalışmalara başlandığını ve yakın zamanda bir düzenleme yayınlacağını işaret etti. Öte yandan sorunun kaynağı veya hangi modellerin etkilendiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz cihazınızda şimdi ya da daha öncesinde böyle bir sorun ile karşılaştınız mı? Yorumlarda buluşalım...