iOS 18'den Koyu Mod Seven iPhone Kullanıcılarına Müjde!

Apple'ın 10 Haziran 2024’te düzenleyeceği WWDC etkinliğinde vitrine çıkacak iOS 18 için nefesler tutuldu. Şimdiye dek ortaya çıkan raporların ortak noktası yeni güncellemenin iOS 17'ye kıyasla daha optimize ve şık bir kullanıcı deneyimi sunacağı yönünde.

Etkinlik yaklaştıkça iOS 18 hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son gelen bir bilgi özellikle Koyu Mod kullanmayı seven iPhone sahiplerini bir hayli memnun edecek gibi görünüyor. Peki iOS 18 ile gelecek bu yeni özellik ne olacak?

iOS 18 ile Koyu Mod Artık iPhone'ların Ana Ekranında da Kullanılabilecek

MacRumors tarafından paylaşılan rapora göre yarın tanıtılması planlanan iOS 18 ile Koyu Mod artık iPhone'ların ana ekranlarında da kullanılabilecek. Bilindiği üzere bu özellik ilk olarak iOS 13 ile geldi ve bugüne dek sadece uygulamalarda ve sistem arayüzünde kullanılabiliyordu.

Yeni sürümle birlikte iPhone kullanıcıları artık Koyu Mod'u ana ekranlarında da deneyimleyebilecek. Şu an için konuyla ilgili resmi bir bilgi olmasa da bu özelliğin aktif edilmesi halinde kabaca ana ekrandaki Apple uygulama simgelerinin koyu bir renk tonuna sahip olacağını söyleyebiliriz.