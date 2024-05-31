iOS 18 ile Mesajlara Daha Fazla Animasyon ve Efekt Geliyor!

Apple'ın merakla beklenen iOS 18 işletim sisteminin iPhone'un şimdiye kadarki en büyük yazılım güncellemelerinden biri olması bekleniyor. Bugün yayınlanan yeni bir rapor ise Apple'ın en popüler uygulamalarından biri olan Mesajlar'a eklenecek yeni özelliklere dikkat çekiyor.

Konu hakkında bilgi sahibi birden fazla kaynağa göre Apple, iOS 18'de Mesajlar uygulamasına yeni bir metin efektleri özelliği eklemeyi planlıyor.

Yeni Animasyonlar ve Metin Efektleri Nasıl Olacak?

Kabarcık efektleri ve konfeti gibi tam ekran efektleriyle iMessage göndermek zaten mümkün olsa da metin efektleri bir mesaj içindeki her kelimeye tek tek animasyon eklemenize olanak tanıyacak.

Metin girişini destekleyen hemen hemen tüm diğer birinci taraf iPhone uygulamaları, kalın, italik ve altı çizili gibi zengin metin denetimleriyle bu metni tek bir kelimeye veya harfe kadar değiştirmenize olanak tanıyor. Bazı uygulamalar ayrıca madde veya numaralı listeler ve farklı boyutlarda başlıklar gibi içerik düzenlemelerine de izin veriyor.

Zengin metin desteğinin Mesajlar'a eklenmesi iOS 18'de mesajlaşmayı bir adım öteye taşıyacak ve yeni "metin efektleriyle" kullanıcılar mesajlarını daha fazla özelleştirebilecek.

Şimdilik özelliğe dair herhangi bir ekran görüntüsü ve başka bir detay yok ancak iOS 18'in çıkışına yaklaştıkça daha fazla şey öğrenmeyi bekliyoruz.

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