Güncelleme Sorunları Bitmek Bilmiyor: iOS 18 Sonrası Bazı iPhone Cihazlarının Pil Ömrü Seviyesinde Düşüş Tespit Edildi!

Geçtiğimiz aylarda tanıtılıp iPhone 16 modelleri ile birlikte tüm iPhone kullanıcılarının beğenisine sunulan iOS 18 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Birçok kullanıcı, yeni işletim sistemi için yayınlanan son beta güncellemesinin ardından telefonlarının pil ömrümde önemli derecede bir düşüş gözlemlediğini iddia ediyor. Detaylar haberde.

iOS 18'in Yapay Zeka Özellikleri, iPhone'ların Şarjının Su Gibi Akmasına Sebep Oluyor!

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda yayınladığı ilk halka açık beta sürümü ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunduğu iOS 18, ilginç bir şikayet ile gündeme geldi. Reddit başta olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda seslerini duyuran kullanıcılara göre, iOS 18.1 beta 5 sürümünü kullanan pek çok iPhone cihazının pil ömründe ciddi bir düşüş söz konusu.

Özellikle yeni işletim sisteminin beta sürümünde gözlemlenen sorunun, yeni Apple Intelligence adı altında toplanan yapay zeka özelliklerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Bu tip pili normalin üzerinde yorabilecek özelliklerin, henüz tam olarak pil optimizesinden geçmemesi nedeniyle pil performansını beklenenden daha fazla düşürebileceği söyleniyor.

Öte yandan Apple'ın, bu bağlamda yeni işletim sisteminin beta sürümünde daha çok gözlemlenen düşük pil ömrü seviyesi konusunda önceden kullanıcıları uyardığını belirtmek gerek. Şirketin daha öncesinde geliştirdiği diğer pek çok beta sürümünde de benzer sorunların gözlemlendiğini, ancak mevcut problemlerin geliştirilen işletim sistemlerinin kararlı sürümleriye ortadan kaldırıldığını da ekleyelim.

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