iOS 18'den Yeni Çarpıcı Özellik: Şarjınız Bitse de Saati Öğrenebileceksiniz!

Teknoloji geliştikçe de alışkanlıklarımız da değişti ve birçoğumuz saati öğrenmek için doğrudan kol saati veya duvar saatlerine bakmak yerine akıllı telefonlarımıza güveniyoruz ancak telefonların pili nispeten hızlı bittiği için önemli olabilecek zamanlarda saati görememe riskimiz her zaman var ve iOS 18 ile Apple bu soruna kısmi bir çözüm getiriyor.

Reddit kullanıcıları tarafından tespit edildiği üzere iOS 18 ile birlikte telefonunuzun pili bitmiş olsa bile ekranın sol üst köşesinde güncel saat bilgisi yer alacak.

Şarj Bitmesine Rağmen Saat Bilgisi Nasıl Görüntülenebiliyor?

Her hâlükârda bir telefonun pili tamamen bittiğinde anlık saat bilgisi gibi doğrudan veri ile çekilen bir bilgiyi öğrenmek mümkün değil ancak iPhone'un Güç Rezervi özelliği, iPhone'unuzun hâlâ bulunabilir olmasını sağlıyor ve diğer işlevleri kullanmak için yeterli pil kalmadığında bile temassız ödemeler yapmanıza ve dijital anahtarlarınıza erişmenize izin veriyor.

Bu Güç Rezervi özelliği elbette yeni değil ancak iOS 18 de burada devreye giriyor. iOS 18, bu saklanan pil gücünün artık saati de göstermek için kullanılabilmesine olanak tanıyacak.

Buradaki ilginç nokta, Reddit kullanıcıların fark ettiği üzere bu özellik şimdilik yalnızca iPhone 15 serisi telefonlarda kullanılabiliyor. Yani iPhone 14 veya daha eski bir iPhone'unuz varsa, iOS 18'e güncelleseniz bile şarjınız bittiğinde saat bilgisine erişemiyorsunuz.

Bu sınırlamaya neyin neden olduğunu çözmek şimdilik güç ancak gelecekte Apple'ın bu konuya açıklık getireceğini söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.