iOS 18.6 Beta 2: Büyük Değişim Öncesi Son Güncelleme!

Son günlerde Apple denildiğinde akıllara Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 17 serisi ve iOS 26 sürümü geliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere iOS 26 herkesin kullanımına sunulana kadar Apple boş durmayacak ve iOS 18.6'yı ara bir güncelleme olarak kullanıcılara sunacak.

iOS 18.6 Beta 2 Neler Sunuyor?

iOS 18.6 ve iPadOS 18.6 güncellemelerinin ikinci beta sürümleri geliştiricilere sunuldu. Böylece Beta 2 sürümleri Apple'ın ilk beta sürümlerini göndermesinden iki hafta sonra gelmiş oldu.

iOS 18.6 Beta'da dikkate değer bir yenilik bulunmuyor. DMA nedeniyle Avrupa Birliği için App Store'da bazı değişiklikleri içeriyor olsa da ülkemizdeki kullanıcılar bundan etkilenmiyor. Normal şartlarda iOS 18.6 ile Apple Intelligence'ın Çin'de kullanıma açılması bekleniyordu ancak Apple'ın ertelemek zorunda kaldığı konuşuluyor.

Bu kapsamda Apple'ın tüm yenilikleri iOS 26'ya sakladığını ve iOS 18.6'nın bir ara güncelleme olarak hata düzeltmeleri dışında herhangi bir şey sunmayacağını söyleyebiliriz.

iOS 18'den iOS 26'ya geçiş teknoloji gündemini yakından takip etmeyenlerin kafasını karıştırmış olabilir. Apple işletim sistemi sürümlerinin adlandırılması konusunda değişikliğe gitti ve artık yıllara göre adlandırmaya karar verdi. Böylece iOS 19 yerine iOS 26 hayatımıza giriyor.