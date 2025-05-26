iOS 19 Devrimi! Apple Watch ve Apple TV'de de Yeni Bir Dönem Başlıyor!

Apple’ın merakla beklenen yeni etkinliği WWDC 2025, 9 Haziran’da resmen başlıyor. Etkinlikte, iPhone’dan Mac’e kadar pek çok cihaz için yeni nesil arayüzlerin tanıtılması bekleniyor. Özellikle iOS 19’un geniş kapsamlı tasarım değişiklikleri ile geleceği uzun süredir konuşuluyordu.

Ortaya çıkan son bilgiler, benzer bir durumun Apple Watch ve Apple TV cephesinde de yaşanacağını işaret ediyor. Aktarılanlara göre, yeni watchOS ve tvOS platformları da tasarımsal açıdan büyük oranda yenilecek. Öte yandan macOS ve visionOS için ise küçük dokunuşların yapılacağı söyleniyor.

watchOS 12 ve tvOS 19 Yeni Bir Tasarıma Sahip Olacak

Güvenilir kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Apple, bu sene için yalnızca iOS ve iPadOS değil, aynı zamanda watchOS ve tvOS'te de kapsamlı bir tasarımsal dönüşüme imza atacak. Henüz detaylar belli olmasa da yeni tasarım dilinin, tüm işletim sistemlerinde tutarlı ve uyumlu bir tema yakalanmasını sağlayacağı bildiriliyor.

Bilindiği üzere Apple Watch’un yazılım arayüzü bugüne kadar birkaç kez yenilense de, tvOS 2015’teki çıkışından bu yana büyük oranda aynı kaldı. Günümüzde tvOS’in, iOS’te kullanılan tasarım çizgisinden oldukça uzak bir görünüme sahip olduğunu söylemek mümkün. Apple'ın, bu durumu değiştirmek için tvOS'a özellikle odaklandığı belirtiliyor.

iOS 19 cephesinde de benzer bir durum hala gündemde. Sızdırılan bilgilere göre, iOS 19 ile birlikte iPhone'ların arayüzünde önemli bir değişim yaşanacak. Kullanıcı deneyimi açısından en dikkat çekici yenilik, tasarımın Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü için geliştirdiği visionOS’e benzemesi olacak. Yeni işletim sisteminin bu sayede daha modern bir görünüme sahip olacağı tahmin ediliyor.

Peki siz iOS 19 hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım...