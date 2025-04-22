Apple, iOS 19 ile Kullanıcı Alışkanlıklarını Değiştiriyor! İşte Hayat Kurtaran Güncelleme

Apple, iOS 19 ile yalnızca görsel değişiklikler yapmakla kalmayacak, kullanıcı deneyimini de kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Kısa süre önce sızdırılan bilgilere göre şirket, özellikle büyük ekranlı iPhone’larda tek elle kullanım sorununu çözmeyi hedefliyor. Bu kapsamda arama çubuğunun konumu değişiyor. İşte ayrıntılar!

iOS 19 ile Arama Çubuğu Aşağı İniyor

Apple’ın Haziran ayında düzenleyeceği WWDC etkinliğinde tanıtılması beklenen iOS 19 ile birlikte uygulamalardaki arama çubuğunun konumu değişiyor. Şu an kullanılan iOS sürümlerinde arama çubuğu genellikle uygulamanın üst kısmında yer alıyor. Fakat bu, özellikle büyük ekranlı iPhone modellerinde tek elle kullanımı zorlaştırıyor.

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Jon Prosser tarafından paylaşılan bilgilere göre iOS 19 ile bu arama çubuğu, ekranın alt kısmına taşınıyor. Böylece kullanıcılar, baş parmaklarını yukarı doğru uzatmak zorunda kalmadan arama yapabilecek.

Arama çubuğu, uygulamanın açılmasından itibaren sürekli olarak görünür durumda olacak. Şu anki tasarımda olduğu gibi ekranı aşağı çekerek görünür hale getirmek gerekmeyecek.

Apple, iOS 19 ile birlikte arayüz bakımından önemli değişikliker sunacak. Arama çubuğu konumunun değişmesi de bu önemli değişiklikler arasında yer alacak.

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