iOS 19, iPhone Modellerini Baştan Yaratmaya Geliyor! İşte Yeni Özellikler

YouTube kanalı "Front Page Tech"ten Jon Prosser'a göre, iOS 19 ile birlikte Apple'ın iPhone modellerinde yeni bir dönem başlayacak. Baştan aşağıya değiştirilmiş dizaynlarla gündeme gelen bu güncellemede özellikle kamera için köklü değişiklikler yapılacağı konuşuluyor.

iPhone Kamera Arayüzü Değişiyor

Yeni arayüzde en dikkat çekici yeniliklerden biri, şeffaf menülerin kullanımı. Kamera kontrolleri, Fotoğraf ve Video olmak üzere iki kategoriye ayrılmış durumda. Her iki kategoriye tıklamak, o moda özgü ek ayarların açılmasını sağlıyor.

Örnek vermek gerekirse fotoğraf modunda portre derinliği ayarları, panoramik çekimler ve fotoğraf stilleri gibi özellikler yer alacak. Video modunda ise çözünürlük ve kare hızı ayarları hızlı erişimle yapılabilecek.

Yeni kamera uygulamasında, ekranın üst kısmında flaş, Canlı Fotoğraflar ve video çözünürlüğü gibi önemli kontroller bulunuyor.

Kamera deklanşör düğmesinin solunda, fotoğraf galerinize hızlı erişim sağlayan bir buton yer alırken; sağ tarafta ise ön ve arka kameralar arasında geçiş yapabileceğiniz bir düğme göreceğiz.

iOS 19 Ne Zaman Çıkıyor?

iOS 19'un lansmanına henüz yaklaşık altı ay var. Bu nedenle sızıntıların kesinleşip kesinleşmeyeceği bilinmiyor. Ancak Apple'ın, kamera uygulamasında büyük bir yenilik yapmayı planladığı biliniyor.

Sizce bu yenilikler iPhone kullanıcıları için yeterince etkileyici mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.