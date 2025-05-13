iOS 19, Ücretsiz Wi-Fi Özelliğiyle Yüzleri Güldürecek!

Apple'ın Haziran ayındaki WWDC'de detaylarını paylaşacağı ve iPhone 17 serisini tanıttıktan sonra yayınlayacağı iOS 19'un, Apple'ın son dönemde yaptığı en büyük yazılım güncellemelerinden birisi olması bekleniyor.

iOS 19 ile Ücretsiz Wi-Fi Senkronizasyonu Geliyor

Apple konusundaki analizleri ile tanınan Mark Gurman, iOS 19 ile gelecek olan küçük ama faydalı bir özelliği daha paylaştı. iPhone'lara eklenecek olan bu yeni özellik otel, spor salonu ve kafe gibi halka açık alanlardaki Wi-Fi bağlantıları konusunda büyük bir zaman tasarrufu sağlayacak.

Ücretsiz veya diğer adıyla halka açık Wi-Fi ağlarına bağlandığınızda genellikle tarayıcı otomatik olarak açılıyor ve internete erişmeniz için bir form doldurmanız talep ediliyor. Bu formda istenilen bilgiler ayrı bir tartışma konusu ancak bir otelde konakladığınızı varsayalım.

Macbook, iPhone ve iPad gibi farklı cihazlarınızdan otelin internet ağına bağlanmak istediğinizde ayrı ayrı form doldurmanız gerekiyor. iOS 19 ile gelecek olan bu söz konusu özellik doldurduğunuz formları cihazlarınız arasında senkronize edecek.

Böylece aynı ağa diğer Apple cihazlarınızdan bağlanmak istediğinizde form doldurmanıza gerek kalmayacak. iOS 19 ile sunulacak yeni özellikleri önümüzdeki ay yani Haziran ayındaki WWDC etkinliğinde hep birlikte öğreneceğiz.