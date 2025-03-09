iOS 19 İçin Kullanıcıları Üzen İddia! iOS 18 Gibi Olmayacak

Apple, geçtiğimiz yıl Eylül ayında iPhone'lar için iOS 18 işletim sistemini kullanıma sundu. Yapay zeka gibi önemli yeniliklerle dikkat çeken bu güncellemenin ardından gözler, şimdi iOS 19’da. Merakla beklenen bu yeni sürümle ilgili ise yakın zamanda ortaya atılan bir iddia, kullanıcıların beklentilerini düşürdü.

Apple, iOS 19 ile Büyük Bir Yenilik Sunmayacak

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Mark Gurman’a göre iOS 19, büyük bir yenilik sunmak yerine Apple Intelligence teknolojilerini daha geniş bir şekilde Apple ekosistemine entegre etmeyi hedefleyecek. Yani mevcut yapay zeka özelliklerinin yaygınlaştırılmasına odaklanacak.

Bununla birlikte Apple, yapay zeka özelliklerinin ekosistemdeki yerini genişletmenin yanı sıra bu özellikleri daha fazla uygulamaya entegre etmeyi de planlıyor. Bu doğrultuda metin özetleme gibi özelliklerin daha fazla uygulamaya dahil edilmesi mümkün. Ayrıca mobil uygulama geliştiricilerinin bu teknolojileri kendi uygulamalarına entegre edebilmesi için bir API hizmeti sunulabilir.

Siri Güncellemesi Ertelendi

Apple, Siri'nin daha doğal bir şekilde konuşmasını sağlayacak olan güncellemeyi iOS 19’a ertelemişti. Ancak bu özelliğin iOS 20 ile birlikte sunulması bekleniyor.

Apple'ın iOS 19'u, her sene olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında gerçekleştireceği etkinlikte duyurması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iOS 19'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.