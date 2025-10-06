Apple'ın Yenilenen Alarm Uygulaması İle Hep Vaktinde Uyanacaksınız

Apple, iOS 26.1'in ikinci beta sürümüyle iPhone'lardaki Alarm uygulamasını yeniden tasarladı. Kullanıcılar daha öncesinde alarmlarını ertelemek yerine yanlışlıkla kapatmaktan dolayı şikayetçiydi. Apple, uygulamanın tasarımını yenileyerek bu sorunu ortadan kaldırmış gibi görünüyor. Detaylar haberde.

Alarm Uygulaması Kullanıcıların İsteği Doğrultusunda Yenilendi

Yeni güncellemeyle birlikte alarm ve zamanlayıcıyı tamamen durdurmak için basit bir dokunma hareketi yerine yeni bir "Durdurmak için kaydır" komutu kullanmak gerekiyor. Alarmı ertelemek için eskisi gibi ekrana dokunmak yeterli olsa da tamamen kapatmak isteyen kullanıcılar için kaydırma hareketi zorunlu kılınmış.

Bu değişiklik, uykulu halde alarmı yanlışlıkla kapatan kullanıcıların sorununa çözüm getirebilir. Zira şimdiye kadar hem alarmı ertelemek hem de kapatmak için ekrandaki butonlara tıklamak yeterliydi. Bu da bazı kullanıcıların uykulu haldeyken alarmını ertelemek yerine tamamen kapatmasına neden oluyordu.

Apple, iOS 26'nın ilk sürümünde bu durumu önlemek için uygulamadaki "Ertele" ve "Durdur" düğmelerini küçültmüş ve birbirlerinden daha uzak bölgelere konumlandırmıştı. Ancak bu değişikliğin de tam olarak etkili olmadığını tespit eden şirket, yeni güncellemesi ile birlikte problemi tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Alarm uygulamasına başka hangi yenilikleri getirmeli? Yorumlarda buluşalım.