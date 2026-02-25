iOS 26.4 Sürprizi: iPhone Sahipleri İçin Yaş Kontrolü Başladı!

Apple, iOS 26.4 güncellemesinin test sürecine Beta 2 sürümüyle devam ederken, Birleşik Krallık’taki kullanıcılar dikkat çekici bir uygulamayla karşılaştı. Beta programına katılarak iOS 26.4’ü cihazlarına yükleyenlerden yaş doğrulaması yapmaları istendi.

iOS 26.4 Yüklendi, Uyarı Geldi: Apple 18+ Doğrulamasını Başlattı

Reddit’te paylaşılan ekran görüntülerine göre Apple, yaşını doğrulamayan kullanıcıların “uygulama indiremeyeceğini ve satın alamayacağını ya da uygulama içi satın alım yapamayacağını” belirtiyor.

Görüntülerde, şirketin kullanıcıların 18 yaşından büyük olup olmadığını; hesaplarına tanımlı ödeme yöntemi veya hesap yaşı üzerinden otomatik olarak doğrulayabileceği açıkça ifade ediliyor.

Bu yöntemlerle doğrulama sağlanamaması halinde ise Apple’ın, yaş tespiti için kullanıcılardan kredi kartlarını taramalarını isteyebileceği belirtiliyor. Reddit’te paylaşım yapan bir kullanıcı, kendisine kimliğini tarama seçeneğinin de sunulduğunu aktardı.

Söz konusu adım, Apple ve diğer teknoloji şirketlerinin dünya genelinde giderek yaygınlaşan yaş doğrulama düzenlemeleriyle karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geliyor.

Apple, Salı günü yaptığı açıklamada, “makul yöntemler” kullanarak yetişkin olduğunu doğrulamayan kullanıcıların Avustralya, Brezilya ve Singapur’da 18 yaş ve üzeri olarak derecelendirilen uygulamaları indirmesini engellemeye başlayacağını duyurdu.

Şirket ayrıca, Utah ve Louisiana eyaletlerindeki yerel düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla yaş kategorisi bilgilerini uygulama geliştiricileriyle paylaşmaya başlayacağını bildirdi.