iPhone 18 Pro İçin Kritik Aşamaya Geçildi: Tasarımı Ortaya Çıkıyor!

Apple merakla beklenen iPhone 18 serisi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak üretim takvimindeki istikrarını koruyan şirket yeni telefonları için ilk somut adımlarını atmaya başladı. Gelen son bilgilere göre firma iPhone 18 Pro'nun test üretimine başladı. İşte detaylar!

iPhone 18 Pro Test Üretimine Geçiş Yaptı

Çin merkezli kaynaklardan gelen bilgilere göre iPhone 18 Pro modelleri planlanan takvime tam uyumlu olarak küçük çaplı test üretimine girdi. Üretim hatlarının şimdiden aktif hale getirildiği söylenirken test süreci ile birlikte montaj ortaklarının yaz sonunda yaşanacak yoğun seri üretim dönemi öncesinde parça tedarikine hazırlandığı belirtiliyor.

Sızdırılan detaylar yalnızca üretim detayları ile ilgili sınırlı kalmadı. Aktarılanlara göre yeni cihazlarda kullanılacak malzemeler ve temel tasarım hatları büyük ölçüde aynı kalacak. Hatırlanacağı üzere şirket geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 17 serisinde radikal tasarım değişikliklerine gitmişti.

Ortaya çıkan montaj malzemeleri ışığında Apple'ın yeni iPhone 18 Pro modellerinde tasarımsal değişikliklere odaklanmayacağını söyleyebiliriz. Şirketin bunun yerine donanımsal iyileştirmelere vakit ayırmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

iPhone 18 Pro'nun muhtemel teknik özellikleri:

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: LTPO Super Retina XDR OLED

LTPO Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Apple A20 Pro

Apple A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Ana Kamera: 48 MP

48 MP Periskop Telefoto Kamera: 48 MP

48 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 48 MP

48 MP Ön Kamera: 18 MP

18 MP Bağlantı Çipi: Apple C2 5G modemi

iPhone 18 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Aktarılanlara göre Apple geçtiğimiz yıllardan farklı bir strateji izleyerek iPhone 18 serisini iki ayrı lansmanda tanıtacak. Şirketin gelenekselleşen eylül etkinliğinde iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri ile markanın ilk katlanabilir telefonu sahneye çıkacak.

Öte yandan serinin standart modeli 2027'nin ilk aylarında düzenlenecek farklı bir etkinlikle piyasaya sürülecek. Bu ikinci lansmanda ayrıca bütçe dostu iPhone 18e modeli de ilk kez görücüye çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.