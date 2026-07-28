iPhone'lar Artık Daha Güvenli: iOS 26.6 Onlarca Güvenlik Açığını Çözüyor!

Apple kısa bir süre önce yayınladığı iOS 26.6 ve iPadOS 26.6 güncellemeleriyle birlikte onlarca güvenlik açığını ortadan kaldırdığını duyurdu. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? iPhone'lar tehlikede mi? İşte merak edilen detaylar!

Apple, iOS 26.6 ve iPadOS 26.6 İle Hangi Güvenlik Açıklarını Kapattı?

iOS 26.6 ve iPadOS 26.6 güncellemelerinin iPhone'lar ve iPad'ler için 75'ten fazla güvenlik düzeltmesi getirdiğini belirtelim. Bunu biraz daha açarsak güncellemeyle birlikte cihazların güvenliğini tehdit edebilecek ve olası veri kayıplarına neden olabilecek bazı sorunlar ortadan kaldırıldı.

Şirketin paylaştığı güncelleme notlarına göre, bazı uygulamalar iPhone ve iPad’lerde normalde sahip olmaması gereken yüksek sistem yetkileri elde edebiliyordu. Ayrıca bazı uygulamaların kullanıcı izni olmadan rehbere kişi eklemesine yol açan açıklar da kapatıldı.

Buradaki bir diğer önemli düzeltme hackerların değiştirilmiş bir uygulamayı veya zararlı kodu sisteme güvenilir ve onaylıymış gibi göstermesine imkan tanıyabilecek açığın kapatılması oldu diyebiliriz. İşte iOS 26.6 ve iPadOS 26.6 güncellemeleriyle birlikte yapılan güvenlik düzeltmelerinden bazıları;

MediaRemote: Bir uygulamanın iPhone’un tamamen kontrolünü ele geçirmesine yol açabilecek açık kapatıldı.

Bir uygulamanın iPhone’un tamamen kontrolünü ele geçirmesine yol açabilecek açık kapatıldı. AVEVideoEncoder: Zararlı bir uygulamanın iPhone’un sistemine çok derinden müdahale etmesini sağlayabilecek sorun düzeltildi.

Zararlı bir uygulamanın iPhone’un sistemine çok derinden müdahale etmesini sağlayabilecek sorun düzeltildi. Game Center ve libc: Bir uygulamanın kendisine izin verilmeyen iPhone bölümlerine sızabilmesine neden olabilecek açıklar kapatıldı.

Bir uygulamanın kendisine izin verilmeyen iPhone bölümlerine sızabilmesine neden olabilecek açıklar kapatıldı. CloudAttestation: Güvenilir görünmeyen veya değiştirilmiş uygulamaların iPhone tarafından onaylıymış gibi kabul edilmesi riski azaltıldı.

Güvenilir görünmeyen veya değiştirilmiş uygulamaların iPhone tarafından onaylıymış gibi kabul edilmesi riski azaltıldı. ImageIO: Zararlı hazırlanmış bir fotoğrafın açılmasıyla iPhone’a zarar verebilecek kodların çalışması engellendi.

Zararlı hazırlanmış bir fotoğrafın açılmasıyla iPhone’a zarar verebilecek kodların çalışması engellendi. SceneKit: Zararlı hazırlanmış 3D dosyaların veya oyun içeriklerinin iPhone’da kötü amaçlı işlem yapabilmesini sağlayan açıklar kapatıldı.

Zararlı hazırlanmış 3D dosyaların veya oyun içeriklerinin iPhone’da kötü amaçlı işlem yapabilmesini sağlayan açıklar kapatıldı. Erişilebilirlik: Telefona fiziksel olarak ulaşan bir kişinin iPhone Mirroring üzerinden bazı özel bilgileri görmesi riski azaltıldı.

Telefona fiziksel olarak ulaşan bir kişinin iPhone Mirroring üzerinden bazı özel bilgileri görmesi riski azaltıldı. Rehber: Bir uygulamanın siz izin vermeden rehberinize kişi ekleyebilmesine yol açan sorun düzeltildi.

Apple'ın Kapattığı Güvenlik Açıkları Daha Önce Kullanıldı mı?

iOS 26.6’nın çok sayıda güvenlik açığını kapatması olumlu bir gelişme olsa da iPhone ve iPad kullanıcıları bu açıkların daha önce kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilip edilmediğini fazlasıyla merak ediyor. Apple’ın açıklamasına göre söz konusu açıkların aktif saldırılarda kullanıldığına dair herhangi bir kanıt yok. Kısacası şirketin bu açıkları ileride yaşanabilecek olası güvenlik ve veri ihlali risklerini azaltmak amacıyla kapattığını söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

iOS işletim sisteminin çok daha güvenilir olduğu ve kesinlikle veri ihlali yaşanmayacağı yönünde yaygın bir inanış var. Ancak ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. İçerikte de baksettiğim üzere kullandığınız cihaz ister iOS ister Android olsun her zaman bir güvenlik ihlali potansiyeli söz konusu. Burada asıl önemli olan üreticilerin bu açıkları kullanıcılar mağdur olmadan önce tespit edip ortadan kaldırması. Apple'ın da iOS 26.6 güncellemesiyle tam olarak böyle bir hamle yaptığını düşünüyorum.