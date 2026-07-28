Apple'dan Yeni MacBook Geliyor! Dokunmatik Ekrana Sahip

Apple, yeni bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte MacBook Ultra olarak isimlendirilmesi beklenen dizüstü bilgisayarın tasarım detayları açıklığa kavuştu. Henüz cihaza ait herhangi bir görsel sızdırılmadı ancak ortaya çıkan bilgiler, yeni laptop hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

MacBook Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

İddiaya göre MacBook Ultra'nın tasarımındaki en önemli farklılık gövde kalınlığı ve ağırlığında olacak. Dört nesildir 15,5 mm seviyesinde sabit kalan kasa kalınlığı, bu modelle birlikte gözle görülür şekilde azalacak. Gövde tarafındaki bu incelme, mini LED yerine OLED teknolojisinin kullanılacak olması ile mümkün hâle gelecek.

Ekran kapağındaki fiziksel katman sayısını azaltan OLED teknolojisi, özellikle bilgisayarın üst kapağının çok daha ince ve hafif bir yapıya kavuşmasını sağlayacak. Yeni MacBook modelinde çentik olmayacak. Çentik yerine ekranın üst kısmında hap şeklinde bir Dynamic Island yer alacak. Dynamic Island, ilk olarak iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ile birlikte sunulmuştu.

Çentik ekranın üst kısmında büyük bir alan kaplayıp menüleri bölerken Dynamic Island ise çok daha az yer akplayacak. MacOS üst menü çubuğu kesintisiz bir şerit gibi uzanacak. Arka planda çalışan uygulamaların durumunu doğrudan ekranın üstünden canlı olarak görülebilecek. Örneğin devam eden bir kronometre, indirme durumu veya render alma işleminin ilerlemesi oradan takip edilebilecek.

Samsung Display tarafından alınacak yeni paneller, kasa boyutunu değiştirmeden ekran çerçevelerinin daha da ince olmasını sağlayacak. Bu dizüstü bilgisayar kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacak. Bunların yanı sıra ekrana dokunulduğunda meydana gelen sallantıları ve esnemeleri engellemek için dizüstü bilgisayarda güçlü bir menteşe yapısı kullanılacak.

Klavye ve trackpad düzeninde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Dolayısıyla önceki Macbook modellerini kullanan kişiler, MacBook Ultra'yı kullanırken herhangi bir zorluk ile karşılaşmayacak. Yeni laptop modelinde HDMI, MagSafe şarj portu ve SD kart yuvası da bulunacak.

MacBook Ultra'nın Ekranı Nasıl Olacak?

İddiaya göre MacBook Ultra, 14,3 inç ve 16,3 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutu seçeneği ile birlikte gelecek. Laptop OLED ekrana sahip olacak. OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Ekranın dokunmatik olacağı öne sürüldü. Parmakla dokunulduğunda o duruma göre genişleyen ve değişen özel menüler açılacak. Örneğin video düzenlerken zaman çizelgesindeki bir videoya parmağımızla dokunduğumuzda açılan menüde sadece kesme veya hızlandırma gibi video düzenleme ile ilgili seçenekler görünecek.

Bir görsele dokunduğumuzda menü değişecek. Böyle bir durumda kırpma, renk ayarı ve filtre gibi görsel düzenlemeye dair seçenekler göreceğiz. Yazı yazarken bir kelimeye dokunduğumuzda açılan pencerede kopyala, yapıştır veya yazı tipini değiştir gibi seçenekler bulunacak.

MacBook Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

MacBook Ultra'nın 2026 yılının sonlarında veya 2027 yılının başlarında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte dizüstü bilgisayar modelinin tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. M5, M5 Pro ve M5 Max işlemci seçeneklerine sahip MacBook Pro'da uzay siyahı ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğinin yer aldığını belirtelim.

MacBook Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de MacBook Pro ve MacBook Air olmak üzere Apple'ın pek çok cihazı satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda MacBook Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. MacBook Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

MacBook Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

M5 işlemcisine sahip MacBook Pro, 129 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda MacBook Pro, 135 bin TL civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı dizüstü bilgisayarın farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Tasarımı ve ekran özelliklerini göz önünde bulundurduğumda MacBook Ultra'nın oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Özellikle daha ince çerçeve ve daha hafif bir bilgisayar, daha iyi bir kullanım elde edilmesini sağlayacaktır. Bu arada dokunmatik özelliğine sahip OLED ekranlı bilgisayar kullanan biri olarak dokunmatik özelliğinin kullanımı çok keyifli hâle getirdiğini söyleyebilirim.