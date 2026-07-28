BİM'de Peşin Fiyatına 12 Taksitle Oyun Bilgisayarları Satılacak

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BİM'de düzenli olarak her hafta çeşitli teknolojik ürünler satılıyor. Bunlar bazen bir klima olurken bazı akıllı telefon olabiliyor. Önümüzdeki hafta ise BİM'de oyun bilgisayarları satılacak. Bunlar arasında Monster Abra A5 V21.5.7, Monster Tulpar TD3 V1.9.6.3 ve Monster Tulpar T7 V26.4.11 bulunuyor.

BİM'de Monster Abra A5'in Fiyatı Ne Kadar?

BİM'de 5 Ağustos 2026 itibarıyla Monster Abra A5 V21.5.7 satışa sunulacak. Oyun biligsayarı, BİM marketlerde 34 bin 490 TL fiyat etiketiyle satılacak. Windows 11 Home işletim sistemine sahip olan bu bilgisayarın stok miktarı henüz belli değil. Bu dizüstü bilgisayar peşin fiyatına 12 taksit ile satın alınabilecek.

Monster Abra A5'in Özellikleri Neler?

Monster Abra A5 V21.5.7, 15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip. Oyun bilgisayarı, 1080 x 1920 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Özellikle Valorant gibi çevrim içi odaklı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir.

Bilgisayar gücünü Intel Core i5 12450H işlemcisinden alıyor. İşlemcide dört adet performans çekirdeği ve dört adet verimlilik çekirdeği dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. İşlemcinin performans çekirdekleri normalde 2.00 GHz hızında, turbo modda ise 4.40 GHz hızında çalışıyor.

Normalde 1.50 GHz hızında çalışan verimlilik çekirdekleri ise turbo modda 3.30 GHz hıza ulaşabiliyor. Laptopta ayrıca NVIDIA RTX 3050 ekran kartı da yer alıyor. Dizüstü bilgisayarda 8 GB RAM ve 500 GB SSD bulunuyor.

BİM'de Monster Tulpar T7'nin Fiyatı Ne Kadar?

BİM marketlerde 5 Ağustos'ta Monster Tulpar T7 V26.4.11 satılacak. Oyun odaklı dizüstü bilgisayar, 70 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. Bu bilgisayarın stok miktarına dair bir bilgi mevcut değil. Bu arada BİM marketlerde bu bilgisayarı peşin fiyatına 12 taksit ile satın almak mümkün olacak.

Monster Tulpar T7'nin Özellikleri Neler?

17,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Monster Tulpar T7 V26.4.11, IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 12 GB RAM'e sahip laptopta Intel Core Ultra 9 185H işlemcisi mevcut. Toplamda 16 çekirdekten oluşan işlemci, yük altında 5.1 GHz hıza kadar ulaşabiliyor.

Bilgisayar NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartına sahip. Bu ekran kartı DLSS 4.5, Ray Tracing (Işın İzleme) ve Reflex 2 özelliklerini destekliyor. Ray Tracing (Işın İzleme), daha gerçekçi ışık ve efektler elde ediliyor. DLSS 4.5 sayesinde yapay zekâ desteğiyle birlikte daha yüksek FPS değerleri görülebiliyor.

Reflex 2, oyunda mouse'a tıkladığınız an ile ekranda ateş ettiğinizi gördüğünüz an arasındaki bu süreyi minimum düzeye indiriyor. Bu, özellikle Valorant ve Counter-Strike 2 gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor.

BİM'de Monster Tulpar TD3'ün Fiyatı Ne Kadar?

BİM'de 5 Ağustos'ta Monster Tulpar TD3 V1.9.6.3 satışa sunulacak. Etkileyici bir görünüme sahip olan masaüstü bilgisayar, 70 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. Bu bilgisayarın stok miktarı belli değil. Bu arada BİM marketlerde bu bilgisayarı peşin fiyatına 12 taksit ile satın almak mümkün olacak.

Monster Tulpar TD3'ün Özellikleri Neler?

Monster Tulpar TD3 V1.9.6.3 gücünü Intel Core i5 14400F işlemcisinden alıyor. Intel Core i5 14400F işlemcisinde altı adet performans ve dört adet verimlilik olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek bulunuyor. Bu işlemci, yük altında otomatik olarak turbo moda geçerek 4.7 GHz hıza kadar ulaşabiliyor.

Windows 11 Home işletim sistemi ile birlikte gelen masaüstü bilgisayarda 16 GB RAM ve 1 TB SSD bulunuyor. Bilgisayarda ayrıca AMD Radeon RX 9060 XT ekran kartı mevcut. Bu ekran kartında RDNA 4 mimarisi yer alıyor. Bu mimari, önceki nesle kıyasla daha yüksek performansa ve daha iyi bir güç verimliliğine sahip.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

BİM marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.