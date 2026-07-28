Samsung'un Akıllı Gözlüğünde Işık Kapatılırsa Bir Özellik Çalışmayacak

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde Android XR akıllı gözlüğünü tanıtmıştı. Teknoloji devi şimdi de bu gözlüğe dair yeni ayrıntılar paylaştı. Bunların arasında tam olarak nasıl çalışacağı da dahil olmak üzere merak edilen tüm detaylar açıklığa kavuştu. En çok dikkat çeken kısım ise gizlilik önlemleri oldu.

Samsung, Akıllı Gözlük İçin Nasıl Bir Gizlilik Önlemi Aldı?

Samsung, gizlilik ve güvenlik için video kaydı alma özelliğine bir kısıtlama getirdi. Daha önce de aktarıldığı üzere şirket, bir kayıt alırken çevredekilerin bundan haberinin olması için gözlükte ışık yanmasını sağlıyor. Bu zaten daha önce birçok akıllı gözlük modelinden aşina olduğumuz bir gizlilik özelliği. Ama Samsung, kendi akıllı gözlüğünde bunu bir adım daha ileri götürüyor.

Bu ışığın eğer üstü bir şekilde kapanırsa video kaydı alma özelliğini kullanmanız engelleniyor. Bu sayede ışığın üzerini bant ya da çıkartma ile kapatıp gizlice kayıt alınmasının da önüne geçiyor. Ayrıca bir kayıt alabilmek için gözlüğün kullanıcı tarafından takılması da şart. Bununla da masanın üzerine bırakılıp gizlice kayıt alınmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Samsung'un Akıllı Gözlüğü Nasıl Çalışacak?

Samsung'un akıllı gözlüğü, Meta'nın gözlüklerinin aksine tek başına çalışan bir cihaz olarak tasarlanmadı. Bunun yerine Galaxy ekosisteminin bir parçası olacak. Şirket, burada akıllı telefonun yerini alan bir cihaz tasarlamaktan ziyade telefonla birlikte çalışan bir gözlük tasarlamayı hedefledi.

Bunun tam olarak ne anlama geldiğini anlamak adına birkaç özelliğe göz atabiliriz. Bir Wear OS akıllı saat sayesinde el hareketleri ile cihazı kontrol edebileceksiniz. Gözlüğe dokunmanıza ya da telefonu cebinizden çıkarmanıza gerek olmayacak. Birçok işlemi son derece pratik bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz.

Gözlükle çekilen fotoğraflar, telefona bildirim olarak gelecek. Çekilen fotoğrafı direkt telefon üzerinden görebileceksiniz. Örneğin bir fotoğrafın kötü çıktığına karar verirseniz hiç zaman kaybetmeden yenisini çekebileceksiniz. Ayrıca yanlışlıkla çekilen fotoğraflara dair de hemen bilginiz olacak. Öte yandan Samsung'un kulaklıklarını takıyorsanız cihazda yer alan hoparlörler yerine kulaklığa öncelik verilecek.

Kısacası Samsung'un bu akıllı gözlüğünün asıl avantajları diğer Samsung cihazlarla kullanıldığında görülecek. Eğer zaten Galaxy ekosistemini çoktan benimsemiş bir kullanıcıysanız bu akıllı gözlük size aradığınız o verimliliği sağlayacak. Ama daha önce hiç Samsung ürünü kullanmadıysanız, örneğin markanın telefonuna ya da akıllı saatine sahip değilseniz ve sadece bu akıllı gözlüğü almakla sınırlı kalacaksanız bu imkânlardan yararlanamayabilirsiniz.

Samsung'un Akıllı Gözlüğünün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung, yeni akıllı gözlüğünün makul bir fiyat etiketine sahip olacağını ileri sürdü ama yine üst segment bir ürün olacağını, giriş seviyesi bir ürün fiyatının beklenmemesi gerektiğine işaret etti. Yani ucuz bir akıllı gözlük olmayacak ama sunulan özelliklere göre fiyatı kabul edilebilecek bir seviyede olacak.

Teknoloji devi her ne kadar net bir fiyat etiketi paylaşmasa da Meta'nın en yeni akıllı gözlüğü 299 dolardan başlayan fiyata satılıyor. Bu cihazın bundan daha yüksek -muhtemelen 340 dolar seviyesinde- fiyata sahip olması bekleniyor. Türkiye'de satışa sunulması hâlindeyse 20-25 bin TL başlangıç fiyatı görebiliriz. Tabii, konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığı için farklı fiyatla satılabileceğini unutmamak gerek.

Samsung'un Akıllı Gözlüğü Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung'un akıllı gözlüğünü Türkiye'de satışa sunma olasılığı yüksek. Şirket, Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürütüyor. Giyilebilir cihazlarının büyük bir kısmı şu an satışta. Tabii, diğer cihazlardan farklı olarak bunun Türkiye'de satışa sunulmasının biraz zaman alabileceğini unutmamak gerek. Bu konunun da fiyat konusu gibi kesinlik kazanmadığının altını çizelim.

Editörün Yorumu

Samsung'un yeni akıllı gözlüğünde gizlilik ve güvenlik konusuna bu kadar çok önem verdiğini görmek güzel. Şirketin bu önlemleri kötüye kullanımı engellemek için aldığını düşünüyorum. Açıkçası diğer akıllı gözlükler için de benzer önlemlerin alınmasının daha iyi bir gizlilik için faydalı olacağı kanaatindeyim.