iOS 26'da Gelen Özellik iPhone'ları Batarya Canavarına Çeviriyor

iPhone kullanıcılarının yıllardır şikayet ettiği batarya sorunu, Apple'ın yeni iOS 26 işletim sistemi güncellemesi sayesinde çözülecek. Şirketin yayınladığı son yazılım güncellemesi kapsamında "Adaptive Power", yani "Adaptif Batarya Gücü" özelliği devreye sokuluyor. Adaptive Power özelliği sayesinde telefonun yoğun olarak kullanıldığı zamanlarda bile şarj sıkıntısı yaşanmıyor. Tabii pil koruma modunun belli başlı dezavantajları da mevcut.

iOS 26 Adaptive Power Kısıtlamaları

Şimdilik sadece Apple Intelligence destekli modellerde, yani iPhone 16 serisi ve sonrası ile iPhone 15 Pro/Pro Max modellerinde çalışan Adaptive Power özelliği, daha uzun ömürlü bir kullanım için performanstan ödün veriyor. Birçok özellik belirgin olarak kısıtlanıyor. Örneğin ekran parlaklığı düşüyor, basit işlemler yavaşlıyor ve küçük performans ayarları aktif hale getiriliyor.

Apple'ın açıklamasına göre Adaptive Power özelliği, normal kullanım günlerinde çok belirgin bir etki yaratmıyor. Adaptive Power özelliği genel anlamda yoğun kullanım günleri için tasarlanmış.

iOS 26 Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Adaptive Power'ın da aktif olduğu iOS 26 genel yazılım güncellemesi, Apple Intelligence altyapısına sahip telefonlar için çok daha donanımlı olarak sonbahar mevsiminde ıkış yapacak. Batarya gücünü saklamak için geliştirilmiş özellik şu an beta sürümündeki kullanıcılarla birlikte test ediliyor. İlk geri bildirimlerden sonra özellik daha da geliştirilecek ve iOS 26 güncellemesi yayınlandığı zaman görücüye çıkacak.