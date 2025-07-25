iOS 26 Artık Hazır! iPhone Kullanıcıları Eylül Ayını Beklemek Zorunda Değil

Apple, iOS 26'nın beta sürümünü kullanıcıların beğenisine sundu. Daha önce sadece geliştiricileri hedef alan ve kullanması bir çile olan geliştirici beta sürümünü yayınlayan şirket sadece iOS değil, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26, macOS Tahoe ve HomePod'un da yeni versiyonlarını yayınladı.

iOS 26 Public Beta Yayınlandı: Liquid Glass Tasarımı Tartışma Yarattı

Apple'ın iOS 18'den sonra iPhone'ların yeni işletim sistemi olarak sunduğu iOS 26, geçtiğimiz ay başında WWDC 25'te tanıtıldı. Hemen ardından ise geliştirici beta süreci başladı. Şimdi ise şirket ikinci aşama olan herkese açık beta sürecine geçti. Eğer siz de bu yeni sürümü denemek istiyorsanız iOS 26 güncellemesi nasıl yüklenir rehberimize göz atabilirsiniz.

iOS 26'nın merkezinde ise Apple'ın yeni tasarım dili olan Liquid Glass yer alıyor. İşletim sisteminin her bir öğesine şeffaf bir görünüm kazandıran bu özellik, Windows Vista'nın Aero temasına benzerliği ile dikkat çekiyor. Ancak belirtmekte fayda var ki Liquid Glass her ne kadar WWDC 25'te etkileyici görünse de pratikte bazı görsel zorluklar doğuruyor.

Bu nedenle Apple, iOS 26'nın farklı sürümleri arasında Liquid Glass'ı biraz "azalttı". Kişisel deneyimlerimden yola çıkarak bunun doğru bir karar olduğunu ve ilk versiyonunun teknik bir başarı olduğu kadar görsel bir felaket olduğunu da söyleyebilirim. Ayrıca iOS 26 özellikleri içeriğimize göz atarak tüm yenilikleri öğrenebilirsiniz.

Eğer kendinize iOS 26'nın herkese açık beta sürümünü yüklemeyi düşünüyor ama teknik sorunlardan endişe ediyorsanız içiniz rahat olsun. Apple, geçtiğimiz gün yayınladığı geliştirici beta 4 ile sorunların neredeyse tamamını çözdü. Yine kişisel tecrübelerden yola çıkarak iOS 26'nın iPhone 15 Pro Max'te sorunsuz çalıştığını söyleyebiliirm.

Ancak her ne olursa olsun beta sürümlerinin kararsız olabileceğini ve şu an sahip olduğunuzdan daha iyi bir tecrübe sunmayacağının altını çizmekte fayda var. Yine de karar sizin.