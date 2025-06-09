Müjdeli Haber: iPhone'ların Pil Ömrü Artacak!

Apple konusundaki analizleri ile popüler olan Mark Gurman, Apple'ın iPhone'unuzun pil ömrünü daha iyi yönetmenize yardımcı olmak için AI yani yapay zeka kullanmayı planladığını dile getirmişti. Yani bu akşam WWDC'de duyurusu gerçekleştirilecek olan iOS 26'nın, cihazınızı nasıl kullandığınızı analiz ederek ayarlamalar yapan AI destekli bir pil yönetimi seçeneğine sahip olması bekleniyor ancak beklemek gerekecek.

iOS 26 AI Pil Yönetimi Özelliği Neler Sunacak?

Gurman'a göre iOS 26'nın duyurusunu gerçekleştirdiği etkinlikte AI destekli pil yönetim özelliğinden bahsetmeyecek. Bu özelliği Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenilen iPhone 17 Air ile kullanıma açacak.

Daha önceki açıklamalarda bu özelliğin inceliği ile dikkat çekecek olan iPhone 17 Air düşünülerek geliştirdiği söylenmişti. Ancak bu özelliği Eylül ayına kadar kullanıma açılmayacağı Gurman tarafından ilk kez dile getirildi.

Apple Intelligence içerisine dahil edilecek olan bu yeni pil yönetim özelliği zaman içinde kullanıcılardan topladığı verilerden yararlanacak. Kullanıma göre uygulamaların ve sistem özelliklerinin güç tüketimi azaltılacak ve ‌iPhone‌ şarjının ne kadar süreceğini gösteren bir Kilit Ekranı göstergesi de artık kullanıcılara sunulacak.

iPhone 17 Air ne alaka? diye soranlar için cevap oldukça basit: Bugüne kadarki en ince iPhone'un yüksek bir batarya kapasitesine sahip olması mümkün değil. Bu kapsam Apple'ın yazılımsal optimizasyonlar aracılığıyla iPhone 17 Air pil ömrünü iPhone 17 ile benzer seviyede tutması gerekiyor.

Tabii bu özellik kullanıma sunulduğunda iPhone 17 Air özelinde olmayacak, iOS 26'lı tüm iPhone'lara gelecek.