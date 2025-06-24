iOS 26 Sürprizi: Açılmayan iPhone'ların Tamiri Kolaylaştı!

iPhone'da yazılımın sıfırdan yüklenmesi gereken herhangi bir sorun oluştuğunda bir bilgisayara bağlayarak bu işlemi gerçekleştirmek gerekiyor. Mac'ler ise diskini tamamen silseniz bile kurtarma modu sayesinde işletim sistemini internet üzerinden indirerek kendini tekrar kullanıma hazır hale getirebiliyor.

Benzer bir sistemin iPhone'lara geleceği yani herhangi bir yazılımsal sorun halinde bilgisayar ihtiyacının ortadan kalkacağı uzun süredir konuşuluyordu. Eylül ayında yayınlanacak olan ve hali hazırda Beta süreci devam eden iOS 26 ile iPhone'lara Kurtarma Yardımcısı özelliği ekleniyor.

iOS 26: iPhone Kurtarma Yardımcısı Neler Sunuyor?

Kurtarma Yardımcısı, iOS 26 Beta 1 tanıtılmıştı ancak Apple detaylardan Beta 2'de bahsetti. Apple, "Kurtarma Yardımcısı, cihazınız normal şekilde başlamıyorsa onu kurtarmanın yeni bir yoludur" diyor.

iOS 26 yüklü bir iPhone açılırken herhangi bir sorunla karşılaşırsa bu moda geçiş yapıyor. Kurtarma modu aktif hale geldiğinde iPhone'un ekranında şöyle bir ibare yer alıyor;

"Bu iPhone başlatılırken bir sorunla karşılaştı. Sorunu teşhis etmeye ve çözmeye yardımcı olmak için Kurtarma moduna geçti. Kurtarma, herhangi bir sorun olup olmadığını arayacak ve bulursa çözmeye çalışacak."

Sorunun çözülmesi için iPhone'un yazılımının tekrar yüklenmesi gerekiyorsa herhangi bir bilgisayar veya Mac şart değil. Başka bir iPhone veya iPad aracılığıyla da bunu gerçekleştirebiliyorsunuz.