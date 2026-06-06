Katlanabilir iPhone Geliyor! Renk Seçenekleri Sızdırıldı (Video)

iPhone Ultra isimli katlanabilir telefonun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun hem renk seçeenkleri hem de tasarımı açıklığa kavuştu. Geniş ekrana sahip katlanabilir telefon, iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Apple'ın yeni telefonu ayrıca çok şık bir görünüme sahip olacak.

Katlanabilir iPhone'un Renk Seçenekleri Neler Olacak?

X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşılan videoya göre Apple'ın ilk katlanabilir telefonu, gümüş ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. İki renk seçeneği de oldukça şık görünüyor. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'te "gümüş", "kozmik turuncu" ve "abis" renk seçenekleri tercih edilmişti. Abis seçeneğini mavi renk tonunda olduğunu belirtelim.

iPhone 17'de "lavanta", yeşil renk tonuna sahip "ada çayı", "sis mavisi", "beyaz" ve "siyah" olmak üzere beş farklı renk seçeneği bulunuyor. Apple'ın en ince telefonu iPhone Air'de ise "gök mavisi", "uçuk altın rengi", "pamuk beyazı" ve "uzay siyahı" olmak üzere dört farklı renk seçeneği mevcut.

Önceki iPhone'larda çok sayıda renk seçeneği bulunuyor. Bu arada iPhone 18 Pro'da vişne rengi, koyu gri, açık gri ve açık mavi seçeneklerinin yer alacağı ortaya çıkmıştı. Bu göz önünde bulundurulduğunda katlanabilir telefonda da söz konusu iki rengin dışında farklı renkler de görebiliriz.

Katlanabilir iPhone'un Tasarımı Nasıl Olacak?

39 saniye uzunluğundaki videoya göre iPhone Ultra, kitap tarzı bir katlanma mekanizmasına sahip olacak. Katlanabilir iPhone'un arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Görüntülere göre telefon ince bir gövdeye sahip olacak.

Telefon geniş ekrana sahip olacak. Yani telefon açıldığında çok daha büyük bir ekran sunacak. Böylece tabzet benzeri bir deneyim elde edilecek. Bu tasarım, özellikle oyun oynamak, kitap okumak, film ve dizi izlemek gibi aktivitelerde çok kullanışlı olacak. Ana ekranın 7,8 inç, ikinci ekranın ise 5,5 inç büyüklüğünde sahip olması bekleniyor. Bu arada iPhone 17 Pro Max'te 6,9 inç, iPhone 17 Pro'da 6,3 inç, iPhone 17'de ise 6,3 inç ekran boyutu tercih edilmişti.

Katlanabilir iPhone'un Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran: 7,8 inç

7,8 inç İkinci Ekran: 5,5 inç

5,5 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: A20 Pro

A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB İşletim Sistemi: iOS 27

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple'ın ilk katlanabilir telefon modeli iPhone Ultra'nın 2027 yılının ilk aylarında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte katlanabilir iPhone'un tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Çok güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iPhone 17 serisi, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Katlanabilir iPhone Türkiye'de Satılacak mı?

iPhone Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iPhone 17 serisi, iPhone 17e ve iPhone 16 serisi dahil olmak üzere Apple'ın çok sayıda telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda katlanabilir telefon da Türkiye'de satışa sunulacaktır.

Katlanabilir iPhone'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone Ultra'nın 2000 dolar ile 2500 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu güncel kur ile birlikte 92 bin 125 TL ile 115 bin 156 TL arasında bir tutara denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 187 bin TL ile 234 bin TL arasında olabilir. Apple'ın Türkiye'de yerel fiyatlandırma yapabileceğini belirtelim. Yani telefon daha uygun bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Katlanabilir iPhone'un tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk seçenekleri, telefonun çok şık bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Geniş ekran sayesinde tablet benzeri bir deneyim elde edilecek. Bu ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın daha keyifli olacağını düşünüyorum. Bu arada telefonun Super Retina XDR OLED ekran sayesinde çok canlı renklere sahip olacağını ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstereceğini söyleyebilirim. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmayacak.