iOS Kullanıcıları için Gmail'e Yeni Özellik: 'Abonelikten Çık' Butonu Geliyor!

Gmail uygulamasında istenmeyen e-posta aboneliklerinden kurtulmayı kolaylaştırmak amacıyla Google'ın çalıştığı biliniyordu. Şimdi şirket bu çözümü sessizce kullanıma sunmaya başladı ve artık Gmail iOS uygulamasında dikkat çeken bir "abonelikten çık" butonunu sunuyor.

iOS Kullanıcıları için Gmail'de Kolaylığa Adım

E-posta aboneliklerinden kurtulmak artık daha basit hale geldi. Gmail'in iOS uygulamasında, e-postanın konu satırının hemen altında e-posta içeriğinin üstünde göze çarpan bir "abonelikten çık" butonu mevcut.

Kullanıcılar bu özellik sayesinde istemedikleri veya rahatsız edici buldukları e-postalardan kolayca kurtulabilirler. Daha önce abonelikten çıkma işlemi için kullanıcıların mesaj penceresinin üstündeki üç noktalı menüyü açmaları ve ardından "abonelikten çık" seçeneğini bulmaları gerekiyordu ya da e-postanın altına kaydırarak gönderenin "abonelikten çık" butonunu aramak zorundaydılar.

Bu yeni buton bu işlemi tek bir dokunuşla gerçekleştirmeyi mümkün kılıyor ve kullanıcıların daha önce farkında olmadığı bir kolaylık sunuyor.

Görünüşe göre bu özellik şu an için yalnızca iOS uygulamasında kullanılabilir durumda. Android kullanıcıları için benzer bir özelliğin henüz sunulmamış olması dikkat çekiyor. Android platformunun Google'ın kendi platformu olması göz önüne alındığında bu durum kullanıcılar arasında merak uyandırıyor.