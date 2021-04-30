iOS, Fortnite Gelirinin Ne Kadarını Oluşturuyordu?

Yeni ortaya çıkan belgelere göre iOS, Fortnite gelirinin yalnızca yüzde yedisini oluşturuyor. Bu aynı zamanda iOS'i video oyununun en az gelir elde ettiği bir platform haline getiriyor. Görünüşe bakılırsa Apple'ın Epic Games üzerindeki yaptırımı şirketi çok büyük ölçüde etkilememiş.

iOS Fortnite Gelirinin Sadece %7'sini Oluşturduğu Ortaya Çıktı

Fortnite, Unreal ve Gears of War ile bilinen Epic Games, birkaç ay önce Apple'a komisyon ücreti vermemek için mobil oyununa kendi ödeme sistemini eklemişti. Teknoloji devi bunun tespit edilmesinin üzerine Fortnite iOS sürümünü App Store'dan kaldırmıştı. Dünyanın en çok oynanan battle royale türündeki video oyunlarından Fortnite, Apple'ın oyunu kaldırmasının ardından iOS kullanıcılarının büyük bir kısmını kaybetmişti.

Apple, iOS uygulama mağazasından Fortnite'ın indirilmesine izin vermediğinden ve iOS'te App Store alternatifi bir uygulama mağazası olmadığından Epic'in de iOS kullanıcılarına ulaşmasının başka bir yolu kalmamıştı. Şirket, başvurabileceği başka bir yol olmadığı için yasal süreç başlatmak zorunda kalmıştı. Epic o zamandan bu zamana kadar Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve İngiltere'de Apple'a dava açtı fakat haklı bulunan taraf genellikle Apple oldu.

Epic Games, davalarının her zaman aynı şekilde sonuçlanması yüzünden çabalarına son vermek yerine alternatif çözüm bulma arayışına devam etti. Uygulama geliştiricilerini ve fenomenleri tarafına çekmek, Apple'a karşı başlattığı kampanyaya katılarak Epic'e destek vermeleri için oldukça büyük bir harcama yaptı fakat bütün bu çabalarına rağmen istediğine ulaşamadı.

Fortnite, App Store'dan kaldırılana kadar iOS video oyunu için önemli bir gelir kaynağıydı. Ortaya çıkan son belgelere göre oyun App Store'da kaldığı süre boyunca iOS kullanıcılarından 700 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Bu oldukça büyük bir tutar fakat Fortnite'ın diğer platformlarda kazandığının yanında devede kulak kalıyor.

Mobilesyrup'taki habere göre Sony'nin PlayStation 4'ü Mart 2018'den Temmuz 2020'ye kadar Fortnite gelirinin yüzde 46,8'ini oluşturdu. Epic'in en önemli ikinci gelir kaynağı ise Xbox One oldu. Xbox One, oyunun gelirinin 27,5'ini oluşturdu. iOS, Fortnite'a 862 milyon dolar kazandırsa da toplam gelirinin sadece yüzde 7'sini oluşturarak gelir bakımından sıralanan platformların beşinci sırasında yer aldı. Oyunun gelir kaynağına en çok katkı sağlayan diğer platformlar arasında ise Android, PC ve Nintendo Switch var.