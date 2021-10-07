iOS Uygulamalarında Hesap Silme Seçeneği Zorunlu Oluyor!

Apple, bazı iOS uygulamalarında hesap silme seçeneğinin olmaması ve kullanıcıların bu yönde bulunduğu istek ve şikayetlerin ardından harekete geçerek iOS uygulama geliştiricilerine uygulamalarına hesap silme bölümü eklemeleri için süre verdi.

Teknoloji devi tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni zorunluluğa tabi olanlar yalnızca iOS uygulama geliştiricileri ile sınırlı değil. iPadOS ve MacOS uygulamalarında hesap oluşturulmasına izin veren uygulama geliştiricilerinin de kullanıcıların hesap silebilmeleri için yeni bir bölüm eklemesi gerekiyor.

iOS Uygulamalarında Hesap Silme Seçeneği Ne Zaman Şart Olacak?

İnternet kullanıcılarının iOS, iPadOS ve MacOS uygulamasında hesap oluşturmasına olanak tanıyan geliştiricilerin 31 Ocak tarihine kadar yeni bir bölüm eklemesi ve bu bölümde kullanıcılara oluşturmuş olduğu hesabı silmesine izin vermesi gerekiyor. Apple, 31 Ocak itibarıyla hesap oluşturulabilen bütün uygulamaların söz konusu seçeneği de eklemesi gerektiğini özellikle vurguladı.

Şirket, iOS uygulama geliştiricilerini çok yakından ilgilendiren söz konusu gereksinimi haziran ayında gerçekleşen Apple Küresel Geliştirici Konferansı'nda Apple kullanıcılarını verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi yapma çabalarının bir parçası olarak yapmış olduğu diğer App Store yönerge değişiklikleri ile eş zamanda duyurdu.

Pek çok uygulamanın hesap oluşturma şartı koştuğu göz önüne alındığında bu gereksinimin gerçekte ne kadar yararlı olacağı açık bir şekilde görülebilir. Apple'ın geliştiricilere yönelik yeni şartı, kullanıcıların hiçbir zaman kullanmayacağı hesaplarından kurtulmasını ve söz konusu uygulama ile bütün ilişkisine son vermesini sağlayabilir.

Teknoloji devi son zamanlarda kullanıcılarına önem verdiğini göstermek için bütün bu adımlarına ek olarak bir adım daha atarak "Sorun Bildir" butonunu yeniden kullanıma sundu. Özellik, iOS 15 güncellemesinin bir parçası olarak kullanıcılarla buluşturuldu.

Söz konusu buton şimdilik Avustralya, Kanada, Yeni Zelenda ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilse de şirket, "Sorun Bildir" butonunu ilerleyen günlerde daha fazla ülkede kullanıma sunmayı planlıyor.

Peki, sizin Apple'ın son zamanlarda atmakta olduğu adımlarla ilgili düşünceleriniz neler? Sizce iOS uygulamalarında hesap silme zorunluluğu, Apple kullanıcılarına yeterince kolaylık sağlayacak mı? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.