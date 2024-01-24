iOS’un Bir Uygulamasındaki Hata, Android Kullanıcısına Pahalıya Mal Oldu!

Apple Haritalar'daki hata nedeniyle, Avustralya'daki küçük bir işletmeyi yanlışlıkla “kalıcı olarak kapalı” olarak etiketlemenin yanı sıra konumunu da yanlış göstererek binlerce dolara mal oldu.

Avustralya'da restoranı işletmecisi Chris Pyatt'a düzenli bir müşteri tarafından restoranın neden kapandığı soruldu.

Pyatt, bu soru karşısında şaşırdı çünkü restoranı halen faaliyetteydi ve kapanma gibi bir niyettlerinin olmadığını söyledi. Daha sonra Apple Haritalar'ın restoranı kalıcı olarak kapalı olarak gösterdiği kendisine bildirildi.

İddiaya Göre Apple Haritalar Hatası 7.877 Dolar’a Mal Oldu

“Apple Haritalar sistemi üzerindeki restoranlarının kalıcı olarak kapılı gösterilmesinin ne zaman gerçekleştiğine dair hiçbir fikrimiz yok” diyen Pyatt, daha sonra yaptığı incelemede Kasım sonu ve Aralık ayı boyunca “müşteri davranışlarında ani ve ciddi bir değişiklik” olduğunu gördü.

Bu süre zarfında Pyatt, işlerinde yaklaşık 7.877 $ tutarında önemli bir gerileme gördü. Pyatt, Android akıllı telefonlar ve Windows PC kullanması nedeniyle Apple Maps sorununu görmedikleri iddia etti.

Apple müşteri hizmetlerini aradığında, Apple müşterisi olmadığı için kendisine yardımcı olunamayacağının belirtildiğini iddia etti. Restoranın tek sorunu kapanmaması değildi, çünkü konumun da yanlış olduğunu gördüler.

Pyatt, Apple'ın işletmenin listesini kapalı olarak belirlenmesinden önce kontrol etmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor.

Bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Restoran gibi yerlere haritalar uygulamaları aracılığıyla mı gidiyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.