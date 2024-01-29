iOS 17.4 ile 118 Yeni Emoji Geliyor!

İlk iOS 17.4 beta sürümünün bir parçası olarak iOS'a yeni emojiler geldi. Yeni eklenen emojiler arasında bir anka kuşu, bir mantar, başlarını aşağı yukarı sallayan gülen suratlar ve bir dizi yön belirten insan emojisi yer alıyor.

Çeşitli varyasyonlarıyla birlikte bu 118 yeni emoji, altı yepyeni emoji konsepti, dört yeni cinsiyet belirtmeyen aile emojisi ve altı mevcut insan emojisinin yeni yön belirten versiyonlarından oluşuyor ve cinsiyet ve cilt tonu varyasyonları ile bir dizi çeşitlilik sunuyor.

iOS 17.4 ile Benzersiz Emojiler Geliyor

Şu anda iOS 17.4 için beta aşamasında olan tamamen yeni altı emoji konsepti şu şekilde:

🙂‍↔️ Yatay Olarak Sallanan Kafa

🙂‍↕️ Dikey Olarak Sallanan Kafa

🐦‍🔥 Anka Kuşu

🍋‍🟩 Misket Limonu

🍄‍🟫 Kahverengi Mantar

🔗‍💥 Kırık Zincir

Bunlar dışında gelen dört yeni aile emojisi ise şu şekilde:

🧑‍🧑‍🧒 Aile: Yetişkin, Yetişkin, Çocuk

🧑‍🧒‍🧒 Aile: Yetişkin, Çocuk, Çocuk

🧑‍🧒 Aile: Yetişkin, Çocuk

🧑‍🧑‍🧒‍🧒 Aile: Yetişkin, Yetişkin, Çocuk, Çocuk

Cinsiyet belirtmeyen bu yeni dört aile emojisinin yanı sıra iOS 17.4 beta sürümü mevcut tüm aile emoji tasarımlarını da değiştiriyor. Klasik renkli insan emojileri yerine artık tüm aile emojileri gri bir kare simgenin üzerine yerleştirilmiş beyaz siluetlerin farklı kombinasyonlarına sahip.

iOS 17.4 ile gelen yeni emojiler ise son olarak artık yön belirten varyasyonlara sahip altı insan emoji karakterinden oluşuyor:

🚶‍➡️ Sağa Dönük Yürüyen Kişi

🏃‍➡️ Sağa Dönük Koşan Kişi

🧎‍➡️ Sağa Dönük Diz Çökmüş Kişi

🧑‍🦯‍➡️ Sağa Dönük Beyaz Bastonlu Kişi

🧑‍🦽‍➡️ Manuel Tekerlekli Sandalyede Sağa Dönük Kişi

🧑‍🦼‍➡️ Motorlu Tekerlekli Sandalyede Sağa Dönük Kişi

Yeni iOS Emojileri Ne Zaman Gelecek?

iOS beta geçmişine dayanarak, iOS 17.4'ün nihai genel sürümünün Mart veya Nisan 2024'te kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.

Peki siz bu yeni emojiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.