Uzmanlar Uyardı: IP TV'den Kaçak Maç İzleyene 2 Yıl Hapis Cezası

Her ne kadar Türkiye bu konuda caydırıcı cezalar ve yaptırımlar uygulamasa da, dizi, film ya da maç gibi içerikleri kaçak bir şekilde izlemek oldukça ciddi bir suç. Ancak buna rağmen ülkemizde pek çok insan kaçak site ve platformlardan içerik tüketmeye devam ediyor.

Hatta bazı insanlar buna para harcıyor ve IP TV ile kesintisiz kaçak yayın deneyimi elde etmeye çalışıyor. Ancak, TRT'nin haberine göre, yukarıda bahsettiğimiz yaptırım olmaması durumu değişiyor. IP TV ve benzeri kaçak yayınları kullananları 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası riski bekliyor.

IP TV'den Kaçak Yayın İzlemeyin!

Eğer siz bu yukarıda bahsettiğim gruba dahil değilseniz ve ne olduğunu bilmiyorsanız, IP TV kısaca internet üzerinden canlı TV yayını sunan bir teknoloji. Anten veya uydu yerine internet bağlantısı kullanarak şifreli veya şifresiz kanalları izleyebilirsiniz. Ancak bu teknoloji, ülkemizde daha çok kaçak yayınlar için kullanılıyor.

Bu da maç, dizi ve film yayını yapan şirketlere maddi olarak zarar veriyor. Uzmanlar ise bu platformları kullanmanın tehlikeleribe vurgu yapıyor. Kullanıcıların adli soruşturmayla karşı karşıya olabileceğeinin altını çiziyor.

Avukat Müge Doğan, ''Ceza Kanunu'muzda düzenlenen bir madde var bununla alakalı. İnternet üzerinden yayın yapan şifreli veya şifresiz yayın yapan kuruluşların illegal bir şekilde bu yayınları kullananlar ve buna şey sağlayanlar, menfaat sağlayanlar Ceza Kanunu'nda düzenlenen bir suç kapsamında yer almaktadır” diyor.

Eğer bu şekilde bir kullanım tespit edilmesi durumunda ise ceza riski devreye giriyor. Üstelik ödeme yaptığınız kişilerin IP TV hizmeti sunan resmi kurumlar olmadığını da hatırlatmakta fayda var. Yani para gönderdiğiniz kişinin vergi kaçırmasına yardımcı olurken, karıştığı suçlar kapsamında soruşturmaya dahil olma ihitimaliniz de artıyor.