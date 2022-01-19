Henüz iPad 2022 hakkında pek resmi bir şeyler duymadık, ancak paylaşılan sızıntılara göre en yeni iPad modeli iPad 2022, 5G desteğiyle gelebilir. İşte en yeni iPad modeli hakkında ortaya çıkan detaylar!

iPad 2022 5G Desteği Sunacak

Sızıntılarıyla ünlü dylandkt'a göre ne yazık ki bu, iPad 2022'nin aldığı özellikle ilginç olan tek yükseltme olabilir, çünkü diğer birçok yönden gelecek olan cihaz bir önceki modele fazlasıyla benziyor olacak. Evet buna tasarım da dahil. Kaynak, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 6 ile birlikte daha güçlü bir A14 Bionic yonga setine (iPhone 12 serisi tarafından kullanıldığı gibi) beklenen güncelleme de dahil olmak üzere diğer bazı yükseltmeleri listeliyor.

Görünüşe göre iPad 2022, 2022'nin sonlarına doğru çıkışını gerçekleştirecek ve yeni bir tasarım bekleyenler şimdiden üzülebilirler. Ancak fazla umutsuzluğa kapılmayın çünkü dylandkt'a göre 2023 yılı iPad serisi için yeni bir başlangıca ilk adım olarak tanımlanıyor.

Diğer iPad haberlerine baktığımızda ETNews, LG Display'in 2024'ten itibaren Apple için akıllı telefon ve tablet panelleri üretebilmesi için OLED ekran üretim yeteneklerini genişlettiğini bildirdi. Apple'ın iPhone serisi zaten OLED ekranları kullanıyor, ancak şu anda hiçbir iPad OLED desteği vermiyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni iPad modelleri OLED ekran destekli gelmeye başlayabilir.

OLED iPad'ler için 2024'e kadar beklemek biraz hayal kırıklığı yaratabilir ancak Apple'ın acele etmek için fazla bir nedeni yok. Tabletlerindeki ekranlar (ve özellikle iPad Pro 2021 modellerinin mini LED'i) zaten çok etkileyici, bu nedenle (diğer avantajlar arasında daha iyi kontrast sunan) OLED'e geçiş muhtemelen çoğu insan için büyük bir önem arz etmeyecektir.

OLED ekranlara sahip Samsung Galaxy Tab S7'nin beğenilmesine rağmen, Apple'ın tabletleri tablet pazarına hakim olmaya devam ediyor. Bu nedenle, Apple'ın bu tarz geliştirmeler için kendisine zaman ayırması mantıklı ve OLED'e geçiş muhtemelen fiyatları artıracağından, bu tüketiciler için bazı yönlerden iyi bir şey olarak da değerlendirilebilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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