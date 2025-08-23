iPad Air Sürprizi: iPad Pro’daki Özellik Nihayet Gelecek!

Apple'ın en popüler tabletlerinden birisi olan iPad Air uzun süredir heyecan verici bir güncelleme almadı. Apple, 2020 yılında piyasaya sürdüğü dördüncü model ile tasarımı yeniledi. O günden bu yana sadece donanım yükseltmeleri ve küçük iyileştirmeler gördük. Ancak, bir sonraki güncelleme büyük bir fırsat sunabilir: Face ID.

Face ID Teknolojisi Hala iPad Pro’ya Özel!

Face ID teknolojisi 8 yıldır hayatımızda olmasına ve iPhone'lar için bir standart haline gelmesine rağmen tablet tarafında sadece iPad Pro'da mevcut. iPhone’larda Pro olmayan modeller bile 2018’den beri Face ID’ye sahip ve bugün en ucuz model olan iPhone 16e bile bu özelliği sunuyor.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın yakın tarihli haberine göre Apple, önümüzdeki baharda yeni bir iPad Air modeli tanıtacak. Bunun yanında uygun fiyatlı yeni bir iPad, iPhone 17e ve yeni bir Studio Display de bekleniyor. Resmî olarak doğrulanmasa da, yeni iPad Air’in M4 çip ile gelmesi muhtemel.

Haberin başında da belirttiğimiz üzere iPad Air yıllar geçtikçe sıkıcı bir ürün haline geldi. Şimdiye kadar sadece işlemci yükseltmeleri, Center Stage kamera gibi ufak eklemeler ve 13 inçlik yeni modelin tanıtımıyla gündeme geldi. Ancak Face ID ile kullanıcıların uzun süredir beklediği özellik eklenmiş olacak. Tabii, Face ID tek başına iPad Air'a olan ilgiyi artırabilir mi? Yorumu size bırakıyoruz..

iPad'ler Face ID Konusunda Neden Geri Kaldı?

Bunun temel nedeni, geçen yılki OLED yenilenmesine kadar iPad Air ile iPad Pro’nun birbirine fazlasıyla benzemesiydi. İki model arasında yalnızca 200 dolarlık bir fiyat farkı bulunuyor, bu fark ise büyük ölçüde 120Hz ekran, Face ID ve daha güçlü işlemci için ödeniyordu. Face ID denklemden çıkarıldığında iPad Pro’yu tercih etmek için neredeyse hiçbir güçlü gerekçe kalmıyordu.

Bugün ise tablo değişti. iPad Pro, iPad Air’den 400 dolar daha yüksek bir fiyat etiketine sahip. Buna karşılık çok daha ince bir gövde, üst seviye OLED ekran, daha gelişmiş bir Magic Keyboard, nano-texture ekran seçeneği, Face ID ve 120Hz yenileme hızıyla geliyor.

Tüm bu farklılıklar göz önüne alındığında, Face ID artık iPad Pro’yu tercih etmenin başlıca sebeplerinden biri olmaktan çıkmış durumda. Kullanıcılar artık Pro modeli, ekran kalitesi, ince tasarımı ve sunduğu daha “premium” deneyim için tercih ediyor.